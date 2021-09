Als Ausnahme gedacht : Rekord erwartet: Welche Probleme die Briefwahl mit sich bringt

Ein beträchtlicher Teil der Abstimmung ist schon vor dem 26. September gelaufen. Experten erwarten dieses Jahr einen neuen Rekord bei der Briefwahl. Doch der bringt Probleme mit sich. Fragen und Antworten zur Briefwahl.

Schwerin | Während die Kanzlerkandidaten bis zuletzt um den Sieg bei der Bundestagswahl kämpfen, könnte rund die Hälfte der Deutschen bereits vor dem 26. September per Briefwahl abgestimmt haben. Warum das so ist und welche Probleme dies schafft: Wie hat sich der Briefwahlanteil entwickelt? Der Anteil der Menschen, die per Briefwahl und nicht im Wahllokal ...

