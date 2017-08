Bundestagswahl 2017 : Wo die DDR unterm Aufkleber verschwindet

In vier Wochen wird gewählt ... ... und wir haben uns gefragt: Wie geht es Deutschland vor der Wahl? Mit dieser Frage im Gepäck haben wir Reporterinnen und Reporter losgeschickt, um Deutschland den Puls zu fühlen. Herausgekommen ist ein Deutschland-Essay. Aufschlussreiche Geschichten aus dem Inneren der Republik, die wir Ihnen heute in dieser besonderen Ausgabe Ihrer Zeitung präsentieren. Es ist nicht nur eine spannende politische Themen-Zeitung entstanden, es ist auch ein in Deutschland bislang einmaliges journalistisches Projekt: Sechs Medienhäuser haben gemeinsam jungen Kolleginnen und Kollegen auf acht Zeitungsseiten und einem zugehörigen Internet-Dossier das Feld überlassen. Zieht los und schreibt einen Essay vor der Wahl! Das war der Auftrag aus den Chefredaktionen. Die Kollegen kannten sich bereits von der Aktion „Reportertausch“ aus dem vergangenen Jahr, an dem sich ein junger Redakteur unserer Zeitung beteiligte. Eine Woche wechselten sie damals quer durchs Land, die Stadt und die Redaktion. Aus den „Tausch-Reportern“ entstand nun ein Team, das sich aufmachte, um losgelöst von der Kurzatmigkeit der Tagespolitik eine große Deutschland-Geschichte zu erzählen. Am Stammtisch, auf dem Berg, im Taxi, an der einstigen innerdeutschen Grenze ... die Kolleginnen und Kollegen haben vor allem Menschen in der ganzen Republik gut zugehört. Unsere Zeitung profitiert so von der Kollegialität einer großen Gemeinschaft von Regionalzeitungen. Wir Chefredakteure bedanken uns bei den Kolleginnen und Kollegen. Tolle Arbeit! Und wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine spannende Lektüre, Ihr Michael Seidel und die Kollegen Michael Bröcker, Ralf Geisenhanslüke, Wolfram Kiwit, Stefan Kläsener, Jost Lübben, Horst Seidenfaden

Obernfeld – Breitenbach

Wer vom thüringischen Breitenbach ins niedersächsische Obernfeld fährt, der benutzt in der Regel die Bundesstraße. Und wäre auf dem Weg nicht das Grenzlandmuseum mit all den Hinweistafeln und einem Imbiss, der sich Grenzlandgrill nennt, würde nicht auffallen, dass hier einst jener Streifen Erde die Gegend durchkreuzte, der Deutschland geteilt hat. Heute ist hier eine andere politische Wiedervereinigung Thema: die der historischen Region Eichsfeld, die sich über mehrere Bundesländer erstreckt, aber mit dem heutigen Landkreis Eichsfeld in Thüringen nicht viel gemein hat.

Wolfgang Nolte ist Bürgermeister in Duderstadt, einer Kleinstadt am Rande Niedersachsens. Er hat mit seinen 70 Jahren eben diesen einen politischen Wunsch: einen einheitlichen Eichsfeldkreis, eine Wiedervereinigung nach der Wiedervereinigung. Nolte sitzt in seinem Büro, neben ihm junge Menschen, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Er fragt sie nach Ost und West. Ist die einstige Teilung Deutschlands noch Thema? Da sagt ein junger Mann: „Wenn es die Teilung noch gäbe, säße ich nicht hier.“ Der Vater aus dem Osten, die Mutter aus dem Westen. Die Jugend macht sich keinen Kopf mehr über Unterschiede.

Das ist auch der Eindruck, den Ulrich Bornemann (69) und Berthold Kopp (62) gewonnen haben. Bornemann kommt aus dem thüringischen Breitenbach, Kopp aus dem niedersächsischen Obernfeld. Nach der Wende arbeiteten beide bei der Volksbank in Duderstadt. Beide haben Kinder. Bei denen sei die Grenze kein Thema mehr. Warum auch? Ost und West sind längst wieder zusammengewachsen. Und das wünscht sich Bürgermeister Nolte auch für das historische Eichsfeld.

Vacha – Philippsthal

Am Ortsausgang von Philippsthal (Hessen) stehen zwei Besonderheiten: Da ist zum einen ein Haus, das einmal ein Symbol für die Teilung Deutschlands war. Die Grenze verlief hindurch, elf Zwölftel des Hauses gehörten zum Westen, ein Zwölftel zum Osten. Heute ist dies ein Wohnhaus ohne Mauer im Wohnzimmer. Davor befindet sich ein Schild mit dem Namen des nächsten Ortes: Vacha (Thüringen). Hinter dem zweiten „a“ ist unter einem Aufkleber der Hinweis auf vergangene Zeiten verschwunden: DDR.

Ein paar Meter weiter tut sich das Verbindende beider Orte auf: die Werrabrücke, auf der sich die Großcousins Christian Schäfer (51) und Karl Heinz Klein (70) getroffen haben. Schäfer kommt aus Philippsthal, Klein aus Vacha. Früher bedeutete dies Unerreichbarkeit trotz Nähe. Die Brücke war in den Grenzstreifen integriert, auf ihr stand ein Wachturm der DDR. Und heute? „Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit geworden, hier über die Brücke zu laufen“, sagt Schäfer.

Die beiden Orte pflegen die Freundschaft; sie nutzen dieselbe Busverbindung. Die Menschen hüben wie drüben sind vom selben Arbeitgeber abhängig, dem Bergbauunternehmen K+S. Auch das verbindet – und es lenkt den Blick auf ein echtes Problem: den Fortzug vieler Menschen. „Wir hatten mal 6 000 Einwohner, jetzt sind es 3 600 in der Kerngemeinde“, seufzt Klein. „Wer Abitur macht, ist wenig später weg.“

Sonneberg – Neustadt

In Sonneberg (Thüringen) ist das Zusammenwachsen zum Politikum geworden. Die Stadt findet, schon so sehr mit Franken verschmolzen zu sein, dass die Abspaltung von Thüringen Thema ist. Das hat auch mit der geplanten Gebietsreform der rot-rot-grünen Landesregierung zu tun. Sonneberg droht der Verlust des Privilegs, eine Kreisstadt zu sein. Das bringt die Bürger auf die Palme. Das Rathaus trägt ein Banner: „Sonneberg bleibt Kreisstadt.“ Das Städtchen will nicht wieder an den Rand gedrängt werden. Zu DDR-Zeiten war es isoliert: Hier die Grenze, da der Thüringer Wald, der die Einwohner vom Rest der DDR trennte. Nach der Wende blühte Sonneberg auf – es orientierte sich nach Westen. Das hatte zu tun mit der Historie des Ortes als Spielzeugstadt mit US-Einfluss, aber auch mit der Sprache. Der Erste Beigeordnete Christian Dressel (41) sagt: „Als die Grenze sich öffnete, habe ich erstmals festgestellt, dass auch noch andere Menschen so sprechen wie die Sonneberger.“ Fränkisch.

Mittlerweile ist Sonneberg Mitglied der Metropolregion Nürnberg, hat eine West-Postleitzahl. 79 Prozent der Sonneberger sind angeblich für einen Wechsel nach Bayern. Elke Protzmann (63), Zweite Bürgermeisterin in Neustadt (Bayern), glaubt aber nicht daran. Auf die Sonneberger käme dann auch ohne Teilung Deutschlands das Problem vergangener Tage zu: das Gefühl, im Abseits zu liegen.

von Florian Hagemann

erstellt am 26.Aug.2017 | 16:00 Uhr