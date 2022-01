Omikron-Variante : Corona-Infektion: Wissenschaft uneinig, wann erste Symptome auftreten

Bund und Länder haben neue Quarantäneregeln eingeführt. Die kürzere Inkubationszeit der Omikron-Variante mache eine Verkürzung von Isolation und Quarantäne möglich. Experten sind sich jedoch uneinig, ab wann bei Omikron Symptome auftreten. Ein Überblick.

21. Januar 2022, 10:00 Uhr

Bund und Länder haben neue Quarantäneregeln eingeführt. Die kürzere Inkubationszeit der Omikron-Variante mache eine Verkürzung von Isolation und Quarantäne möglich. Experten sind sich jedoch uneinig, ab wann bei Omikron Symptome auftreten. Ein Überblick.

Am vergangenen Freitag hat der Bundesrat eine Verordnung zu neuen Corona-Quarantäneregelungen gebilligt, um einen Zusammenbruch wichtiger Versorgungsbereiche bei stark ansteigenden Infektionszahlen durch die Omikron-Variante zu verhindern. Demnach werden die Isolations- und Quarantänezeiten für Corona-Infizierte und Kontaktpersonen verkürzt.

Dies sei laut Bundesgesundheitsministerium „fachlich vertretbar, da bei der Omikron-Variante nach aktueller Studienlage eine kürzere Inkubationszeit vorliegt”. Als Inkubationszeit bezeichnet man die Zeitspanne zwischen der Ansteckung mit einer Erkrankung und dem Auftreten erster Symptome. Omikron weise vornehmlich milde Symptome auf, darunter vor allem Husten, Schnupfen und Halsschmerzen, schildert das Robert-Koch-Institut (RKI) im aktuellen Wochenbericht (Stand 13.01.2022).

Wissenschaftler noch uneinig

Im ntv-Podcast „Wieder was gelernt” hat sich der Epidemiologe Timo Ulrichs von der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin Anfang Januar gegen eine Verkürzung der Quarantäne ausgesprochen. Es gebe noch keine belastbaren Daten zur Inkubationszeit von Omikron. Man habe gelernt, dass es bis zu 14 Tage dauern könne, bis man nach Ausbruch einer Infektion wieder „auf der sicheren Seite ist”. Es könnte zwar sein, dass dieser Prozess bei Omikron schneller ablaufe, „aber muss nicht”.

Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) spricht in seinem aktuellen Lagebericht nur von einer „vermutlich” kürzeren Inkubationszeit der Omikron-Variante. Virologe Hendrik Streeck, Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung, zeigt sich im RTL-Interview in der ersten Januarwoche hingegen überzeugt: „Was wir hier sehen, ist dass die Inkubationszeit bei Omikron verkürzt ist”.

Auch Delta hatte bereits kürzere Inkubationszeit

Hinweise auf eine verkürzte Inkubationszeit der Omikron-Variante könnte eine Studie des Norwegian Institute of Public Health (NIPH) zu einem Corona-Ausbruch bei einer Weihnachtsfeier in Oslo Ende November letzten Jahres geben. Hierbei hatten sich von den 117 Gästen 81 mit der Omikron-Variante infiziert. Es zeigt sich eine durchschnittliche Inkubationszeit von drei Tagen.

Dies wäre ungefähr derselbe Zeitraum wie bei der Alpha- und Delta-Variante. Bei diesen geht das RKI von einer um etwa 1,5 bis zwei Tage verkürzte Inkubationszeit gegenüber dem Ursprungsvirus aus (Stand 26.11.2021). Hierbei zeigten sich Symptome laut „Redaktionsnetzwerk Deutschland” (RND) nach ungefähr fünf Tagen.

Auch ohne Symptome ansteckend

Einigkeit herrscht hingegen darüber, dass Omikron ansteckender ist als bisherige Varianten. Forschungsergebnisse einer Preprint-Studie aus Hongkong zeigen, dass sich Omikron im Vergleich zu Delta 70 Mal schneller in den oberen Atemwegen vermehren kann. Gleichzeitig schlagen Schnelltest bei einer Infektion mit Omikron häufig erst später an, ins besondere bei Geimpften. „Weil durch die gleichzeitige Aktivierung der Immunantwort nicht so viele Viren gebildet werden, die nötig sind, damit der Antigen-Schnelltest positiv ausschlägt”, erklärt Ulrich bei ntv. Aus diesem Grund würden auch Symptome häufig erst später auftreten.

Generell seien Ungeimpfte durch die hochansteckende Omikron-Variante gefährdeter und könnten diese auch leichter weitergeben, meint Ulrich. Geimpfte, Genesene sowie Getestete sollten sich aufgrund von Infektionsdurchbrüchen sowie Unzuverlässigkeiten bei den Antigen-Schnelltests jedoch ebenfalls weiterhin unbedingt an die Abstands- und Hygienegebote halten, rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

