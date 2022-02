Bezahlter PR-Coup? : Der Mann, der auf die Fischstäbchen-Pizza drängelte

Mehr als drei Jahre quengelte „Stullen-Andreas“ auf Twitter mit einem extraordinären Wunsch. Was der Hamburger dazu sagt – und welcher Belag ihm auf keinen Fall auf die Pizza kommen dürfte.

Popcorn-Garnelen, Rösti-Toast, Insekten-Pasta – und nun also eine Fischstäbchen-Pizza. Die Irrungen und Wirrungen im Geschmackslabyrinth haben eine neue Ausfahrt genommen. Am 1. April wagen zwei große Lebensmittelkonzerne mit der unmöglich erscheinenden Kombination den gemeinsamen Sprung in die Tiefkühlregale deutscher Supermärkte. Die Ankündigung löst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.