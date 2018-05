Southampton : Deutsches Kreuzfahrtschiff sitzt weiterhin im englischem Hafen fest

Neue Erkenntnisse : Wartungsarbeiten an defektem Tank dauern an. Der Todesfall hat eine natürliche Ursache

von Stefan Tretropp

03. Mai 2018, 09:50 Uhr

Nach dem Zwischenfall auf dem deutschen Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 3“ im südenglischen Hafen von Southampton gibt es neue Erkenntnisse. Tui-Cruises-Pressesprecherin Godja Sönnichsen bestätigte auf Nachfrage sowohl den Todesfall als auch die Wartungsarbeiten. „Beide Vorfälle stehen allerdings in keinem Zusammenhang“, sagte sie am Donnerstagmorgen.

Mehr zum Thema Southampton : Deutsches Kreuzfahrtschiff sitzt in englischem Hafen fest

Wie die Pressesprecherin weiter ausführte, habe es am Mittwoch einen Todesfall an Bord der Mein Schiff 3 gegeben, dabei handelte es sich um einen Tod natürlicher Ursache. Weitere Angaben wollte die Reederei dazu nicht machen. Auch bestätigte sie die Verzögerung aufgrund von technischen Arbeiten. „Wir arbeiten derzeit an der Behebung des Problems“ sagte sie.

Kapitän Jonas Lyddby sprach in seiner Durchsage von weiterhin andauernden Arbeiten an einem kleinen Tank im vorderen Bereich des Schiffes. Die Arbeit für die Taucher sei sehr schwierig aufgrund der Begebenheiten unter Wasser und der Enge. „Ich kann ihnen versichern, dass wir in Bremerhaven ankommen werden, nur nicht wann“, sagte Kapitän Lyddby. „Die Sicherheit von Gästen und Besatzung sowie die Stabilität des Schiffes waren und sind zu keinem Zeitpunkt gefährdet“, ergänzte Pressesprecherin Sönnichsen.