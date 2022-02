Russland-Ukraine-Konflikt : Donezk und Luhansk: Was Sie über die Separatistengebiete wissen müssen

Im Russland-Ukraine-Konflikt spielen die von ukrainischen Separatisten selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk eine zentrale Rolle. Wo sind die Gebiete? Wie viele Menschen leben dort? Warum sind sie umkämpft? Alle Infos zu den Separatistengebieten im Überblick.

Die Lage im Russland-Ukraine-Konflikt spitzt sich zu: Am Montagabend hat Russlands Präsident Putin die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt. Außerdem ordnete Putin per Dekret an, russische Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine zu entsenden. Der Westen kritisierte Russlands Anerkennung der „Volksrepu...

