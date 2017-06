Polizeiansatz auf Fehmarn : Drohanruf gegen Scandlines: Fähren fahren nicht

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Der Fährhafen Puttgarden auf Fehmarn wurde am Mittwochmittag wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Zwei Fähren seien im Hafen. Nach bisher unbestätigten Informationen soll es eine Bombendrohung geben. Die Pressestelle der Polizei war zunächst nicht zu erreichen. In Dänemark wurden mehrere Fähren an den Häfen in Rødby und Gedser aus Sicherheitsgründen geräumt.

„Ich kann bestätigen, dass es in Bezug auf eine unserer Fähren einen Drohanruf gegeben hat. Zum jetzigen Zeitpunkt folgen wir den Anweisungen der Polizei“, sagte eine Scandlines-Pressesprecherin der dänischen Zeitung „Ekstra Bladet“. Sie könne aber noch keine detaillierteren Informationen weitergeben. Man wisse überdies noch nicht gegen welche Fähre oder Linie sich die Drohung richte.

Auf der Webseite von Scandlines wurde bestätigt, dass der gesamte Fährbetrieb eingestellt wurde, sowohl auf der Linie Puttgarden-Rødby, als auch Rostock- Gedser.

Die Polizei von Südseeland und Lolland-Falster schrieb in einer Pressemitteilung, man habe einen Hinweis erhalten. Deshalb sei die Polizei zu einer Sicherheitskontrolle der Fähren ausgerückt. Man könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ab wann der Fährbetrieb wieder freigegeben werde. Näher wollte sich die Sprecherin dazu zunächst nicht äußern. In einer Mitteilung bat die Polizei Reisende um Geduld.

