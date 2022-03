Wegen Ukraine-Krieg und Corona : Einkaufen wird teurer: Jetzt erhöht Aldi die Preise

Bei rund 400 Artikeln hebt der Discounter Aldi die Preise an – in Folge der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges. Die Erhöhung reiche von Cent-Beträgen bis zu mehreren Euro pro Artikel.

Die Preise im deutschen Lebensmittelhandel geraten immer stärker in Bewegung. Aldi erhöhe zurzeit die Preise auf breiter Front und gebe damit die Preisanhebungen der Hersteller infolge der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges an die Kunden weiter, berichtete das Branchenfachblatt „Lebensmittel Zeitung“ am Donnerstag. Insgesamt sind nach Recherchen des ...

