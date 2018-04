Präsidenten-Treffen im Weißen Haus : Emmanuel Macron bei Donald Trump: „Wangenküsse hier und dort“

Der Macron-Besuch im Weißen Haus sollte besonders glänzen – erste Ergebnisse aber scheinen nicht so ergiebig.

24. April 2018, 21:49 Uhr

Donald Trump hatte alles besonders fein herausputzen lassen für Emmanuel Macron. Bis an den Rand hat er ihn aufgeladen, den ersten Staatsbesuch seiner Amtszeit im Weißen Haus. Er hat aber auch sehr klar gemacht, wer Herr in diesem Haus ist. Die „wunderbare“, die „große“, die „ganz besondere“ Freundschaft, allenthalben wurde sie an diesem Dienstag beschworen. Und doch gab es beredte andere Bilder.

Die Präsidenten Frankreichs und der USA beschworen ihre Nähe, aber ihr Treffen sprach auch Bände, wie unterschiedlich Stil und Programme eben doch sind.

Wangenküsse hier und dort, Pathos und Treueschwüre machten den Anfang. Aber als der 71-jährige Amerikaner seinen 40-jährigen Gast doch sehr bestimmt an der Hand über den Balkon zog, als er ihm im Weißen Haus merkwürdig auf der Anzugschulter herumtupfte, weil Schuppen den „perfekten“ Gast beeinträchtigten, da wusste Macron kaum, wo er sich lassen sollte.

Trumps Verhältnis zu anderen Ländern

Für Trump definiert sich internationale Politik oft nach der Frage, wie er persönlich mit jemandem kann. Land und Person fallen dabei oft so weit auseinander, als hätten sie nichts miteinander zu tun. China stellt er ein ums andere Mal in den Senkel, aber Präsident Xi Jinping kann er nicht oft genug loben. Russland wird öffentlich harsch kritisiert, zu Wladimir Putin will er ein gutes Verhältnis.

Großbritannien findet er klasse und hat dort einen Golfplatz, aber mit Theresa May wird er nicht warm. Japan wird für seine Handelspolitik gescholten, Premier Shinzo Abe ist ihm „wahrer Freund“ und besucht Trump in Florida.

Der Europäer kam mit lauter Forderungen, die so gar nicht auf Trumps Linie liegen: Syrien, Iran, der Handel. Trump denkt Politik als Schlacht, will alles gewinnen, Kompromisse gelten ihm als schwächlich. Das machte er am Dienstag unmissverständlich deutlich.

Der Atomdeal mit dem Iran

Ja, man habe über den Iran-Deal geredet. Aber in der Sache wich Trump keinen Deut von seiner harten Haltung ab, scharf kritisierte er den Iran, drohte Teheran sogar. Nach Einlenken klang das nun nicht.

Macron brachte ein neues Gesamtkonzept für den Umgang mit dem Iran ins Gespräch. Der vor allem in den USA umstrittene Atomdeal sei nur eine von vier Säulen der Politik. Es müsse in einem „neuen Deal“ auch der Einfluss des Irans im Nahen Osten, die Begrenzung des iranischen Raketenprogrammes und der langfristige Verzicht auf Atomwaffen geregelt werden, sagte Macron. Damit kommt er in Teilen einer Forderung von Trump entgegen, der dem Iran zwar attestiert, den Atomdeal technisch einzuhalten, aber unter anderem mit seinem Raketenprogramm und der Förderung von Terror in der Region gegen dessen Geist zu verstoßen. Bis zum 12. Mai muss Trump entscheiden, ob die USA weiterhin Sanktionen gegen das Land aussetzen. Dies wird de facto auch als Entscheidung über den Verbleib der USA im internationalen Atomdeal mit dem Iran angesehen.

Gegenüber dem lauten Trump stand in Washington ein schweigender Macron. Der sich dann auch noch anhören musste, dass die Europäische Union zu kompliziert sei und der „liebe Donald“ bilaterale Beziehungen zu Frankreich bevorzugen würde.

Dass die beiden so gut miteinander klarkommen, war für viele von Beginn an überraschend. Hier der Populist und Vertreter von „America First“, dort der bekennende Vertreter des Multilateralismus, der die Rechtspopulistin Marine Le Pen und ihren Abschottungskurs mit einem pro-europäischen Wahlkampf besiegt hat. Hier Macron, der Hegel zitiert und über die Bedeutung der Kultur für seinen Werdegang spricht – dort Trump, der auf Twitter Beschimpfungen in die Welt posaunt und auf Benimm pfeift.

Am Anfang stand ein Händedruck, bei dem sich die Knöchel weiß gefärbt haben sollen. Als die beiden auf dem Nato-Gipfel in Brüssel das erste Mal nach der Wahl des Franzosen aufeinander trafen, war ihr Handschlag wie eine Kraftprobe. Danach schaffte es der Franzose, einen Draht zu Trump zu finden. Im Umgang mit dem schwer berechenbaren, oft jähzornigen US-Präsidenten setzt Macron auf eine Strategie der persönlichen Nähe. Dabei äußert er inhaltlich immer wieder deutliche Kritik an Trumps Positionen.

Staatsbesuch war für beide ein großes Schaufenster

Militärische Ehren, Salutschüsse, Geschichte satt und sehr viel Symbolik. Der Amerikaner sprach in höchsten Tönen von Macron, vor allem seit der dem US-Präsidenten am französischen Nationalfeiertag im Juli 2017 den ganz großen Bahnhof bot. Der retournierte mit Pathos und Emphase. Was das aber politisch bringt, wenn es etwa um einen Verbleib der US-Truppen in Syrien geht, das muss man sehen. Von den Wirren des Nahen Ostens sind die Flaggen und Hymnen im hübschen Garten des Weißen Hauses weit weg.

Die Denkfabrik Atlantic Council analysierte, Macron verstehe vielleicht besser als die meisten ausländischen Spitzenpolitiker, dass er auf politischer Ebene Unabhängigkeit demonstrieren könne, wenn er Trump auf persönlicher Ebene schmeichele und Respekt erweise.

Macrons fließendes Englisch, sein Geschäftswelt-Hintergrund, sein Outsider-Status und das Fehlen einer Geschichte mit Trumps Vorgänger Barack Obama habe ihm eine einzigartige Position verschafft, um ein Vertrauensverhältnis mit Trump aufzubauen.

Immerhin hatten beide in Washington offensichtlich sehr viel zu besprechen. Der gemeinsame Auftritt vor der Presse verzögerte sich mehr als eine Stunde. Trump sagte, man verhandle sehr ernsthaft über das Thema Handel. Details Fehlanzeige.

„Macron soll also der europäische Anführer sein, der Trumps Ohr hat“, kommentiert die Zeitung „Le Figaro“ und fragte vor dem Treffen zum einen spitz, ob diese Stimme Gehör findet und zum anderen nach konkreten Ergebnissen. Falls der Amerikaner im Mai nun das Atomabkommen mit dem Iran platzen lässt oder die Europäer tatsächlich nicht dauerhaft von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausnimmt, könnten in Frankreich kritische Stimmen zu Macrons US-Kurs lauter werden.