«Keine Versorgungsengpässe» : Ernährungsministerin Klöckner: Kein Anlass zu Hamsterkäufen

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hat die Bürger aufgerufen, Hamsterkäufe in der Coronavirus-Krise zu vermeiden.

Avatar_prignitzer von dpa

14. März 2020, 11:14 Uhr

«In Deutschland haben wir aktuell keine Versorgungsengpässe», sagte die CDU-Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. «Ich appelliere daher an die Bürger, ihre Vorräte mit Bedacht, Augenmaß und umsichtig aufzustocken – dann ist genügend für alle verfügbar, die Regale werden zeitnah wieder aufgefüllt.» Für Hamsterkäufe gebe es keinen Anlass. «Gerade mit Blick auf die jetzige Situation ist nicht nur die Solidarität der Verbraucher untereinander gefragt, sondern auch Maß und Mitte.»

Wichtig sei, nur das zu lagern, was auch normalerweise im Alltag genutzt und verbraucht werde, um nicht Lebensmittel und wichtige Ressourcen zu verschwenden, mahnte Klöckner vor dem Weltverbrauchertag an diesem Sonntag. «Denn unnötige Hamsterkäufe führen leider häufig dazu, dass Lebensmittel letztlich in der Tonne landen.» Wer zu viel gekauft habe, könne einwandfreie Waren zur Weitergabe an die Tafeln geben.