Elmshorn : Feuerwehr bekämpft Brand in Jacobs-Werk

Großeinsatz der Feuerwehren in Elmshorn. Das Jacobs-Kaffee-Fabrikgebäude im Lönsweg steht lichterloh in Flammen. Nach ersten Informationen ist die Kühlanlage auf dem Fabrikdach in Brand geraten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen das Gebäude bereits verlassen haben und sich an einem sicheren Ort aufhalten.

Außer der Feuerwehr aus Elmshorn sind auch die Wehren aus Horst, Uetersen und Klein-Nordende im Einsatz. Auch der ABC-Dienst/LZG-Löschzug und die Berufsfeuerwehr aus Hamburg vor Ort. Über der gesamten Stadt breitet sich bereits eine dunkle, schwarze Rauchwolke aus.

Das Feuer befindet sich in großer Höhe. Deshalb ist auch der 60 Meter hohe Teleskop-Mast der Feuerwehr aus Rendsburg sowie der 53 Meter hohe Mast der Werksfeuerwehr des Flugzeugherstellers Airbus angefordert worden. Auch die Feuerwehr aus Pinneberg ist zur Unterstützung mit drei Fahrzeugen ausgerückt.

Anwohner und Bürger, die sich rund um den Einsatzort in Elmshorn aufhalten, werden gebeten sich fernzuhalten und den Einsatz nicht zu behindern. Die Notrufnummern 112 und 110 mögen für echte Notrufe freigehalten werden. Fenster und Türen sollen geschlossen werden, Klima- und Lüftungsanlagen abgeschaltet werden.

erstellt am 26.Jun.2017 | 13:45 Uhr