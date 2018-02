Höhe Möhnsen/Basthorst : Massenkarambolage auf der A24: 30 Autos, ein Schwerverletzter und 15 Leichtverletzte

Die Autobahn wurde voll gesperrt. Ein Großaufgebot von Rettungskräften war an der Unfallstelle.

von Peter Wüst/Maximilian Matthies/Timo Jann/Daniel Friederichs/dpa

27. Februar 2018, 21:00 Uhr

Das Schneegestöber in Schleswig-Holstein fordert auf der A24 im Kreis Herzogtum Lauenburg seinen Tribut. Bei einer Massenkarambolage ist am Dienstagnachmittag in Höhe Möhnsen/Basthorst auf spiegelglatter Fahrbahn ein Mann schwer verletzt worden. 15 weitere Menschen erlitten nach Angaben der Rettungsleitstelle leichtere Verletzungen. Insgesamt waren 30 Fahrzeuge beteiligt.

Foto: Peter Wüst

Ein in Richtung Hamburg fahrender Lastwagen habe sich im dichten Schneetreiben auf der Fahrbahn quergestellt, sagte ein Sprecher der Leitstelle. Drei Autos konnten nicht mehr bremsen und fuhren in das Hindernis hinein. Als Folge kam es auf der Gegenfahrbahn Richtung Berlin zu weiteren Auffahrunfällen.

Foto: Timo Jann

Die Autobahn wurde zwischen den Anschlussstellen Witzhave und Talkau in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Aufräumarbeiten sollten nach Angaben der Rettungsleitstelle bis in die Nacht dauern. Die im Stau festsitzenden Autofahrer würden von Hilfsorganisationen mit heißen Getränken und Decken versorgt, sagte der Sprecher. Insgesamt waren etwa 150 Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettungsdiensten vor Ort.

Foto: Peter Wüst

Stark einsetzender Schneefall verwandelte die Autobahn in eine Eisbahn mit schlechter Sicht, berichteten Augenzeugen. Der 69-jährige Klaus Eichhorst hatte gerade seinen am Heck beschädigten Audi verlassen, als ein Lkw auf ihn zuschleuderte. Nur ein Sprung über die Leitplanke rettete vermutlich in letzter Sekunde sein Leben. Eine Ausbeulung der Leitplanke zeigte die Wucht des Aufpralls. Etwa einen Kilometer weiter zurück ereignete sich ein weiterer Unfall mit mehreren Lkw und Pkw.

Die alarmierten Feuerwehren und Einsatzkräfte kamen zuerst im dichten Schneetreiben nicht vorwärts. Durch die zweite Unfallstelle war die Fahrbahn komplett blockiert. Weitere Feuerwehren wurden alarmiert und fuhren in Gegenrichtung auf. Über Stunden ging auf der stark befahrenen Ost-West-Route nichts mehr. In Schwarzenbek kam auch der Umleitungsverkehr zum Erliegen.

Foto: Daniel Friederichs

Die Leitstelle hatte ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehren und Rettungsdienst auf die Autobahn und in Bereitstellungsräume entsandt, darunter auch die Feuerwehren aus Schwarzenbek, Kasseburg, Kuddewörde, Elmenhorst und Talkau.

Zu der Massenkarambolage ereigneten sich weitere Unfälle in Schleswig-Holstein. Unter anderen musste die A1 von Hamburg in Richtung Lübeck zwischen dem Kreuz Lübeck und Lübeck-Moisling gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Weitere Stauinformationen erhalten Sie über unseren Verkehrsmonitor unter www.shz.de/verkehr.