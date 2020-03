Coronavirus-Pandemie : Japan bereit zur Olympia-Verschiebung

Nach dem IOC ist nun auch Olympia-Gastgeber Japan bereit die Sommerspiele in Tokio wegen der Coronavirus-Pandemie zu verlegen. Der Fackellauf soll dennoch am Donnerstag beginnen. Athleten wollen aber keine weitere wochenlange Hängepartie.

Avatar_prignitzer von dpa

23. März 2020, 12:30 Uhr

Der weltweite Aufschrei gegen eine planmäßige Ausrichtung der Olympischen Spiele in Tokio hat jetzt auch in Japan Gehör gefunden.

«Wir sind nicht so blöd, die Olympischen Spiele wie geplant auszutragen», sagte Yoshiro Mori, der Präsident des Organisationskomitees von Tokio, auf einer Pressekonferenz. Auch Premierminister Shinzo Abe spricht angesichts der Ausmaße der Coronavirus-Pandemie von einer Verschiebung.

«Es ist schwierig, Spiele unter diesen Umständen abzuhalten, wir müssen über eine Verschiebung entscheiden, wobei die Gesundheit der Athleten oberste Priorität hat», sagte Abe. Die endgültige Entscheidung aber liege beim Internationale Olympische Komitee, das sich dafür eine Frist von vier Wochen gesetzt hat. Der Gastgeber signalisierte die Bereitschaft, vom Tokio-Termin abzurücken, nicht aber vom Fackellauf: Der soll Donnerstag in Fukushima beginnen.

Viele Athleten drängen auf eine schnellere Entscheidung und ein Ende der Hängepartie, wie Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler. Vier Wochen seien «ein sehr, sehr langer Zeitraum», sagte der Jenaer im Morgenmagazin von ARD und ZDF. «Wir arbeiten aktuell daran, dass noch schnellere, noch präzisere Entscheidungen getroffen werden», sagte der Athletenvertreter im Leichtathletik-Weltverband. World Athletics ist bereit, die für 2021 nach Eugene/USA vergebene WM im Falle der Verlegung der Tokio-Spiele ins nächste Jahr zu verschieben.

Heftige Kritik übte die Sportausschuss-Vorsitzende des Bundestages an der Vier-Wochen-Frist und dem IOC. «Ich finde die Entscheidung respektlos gegenüber den Athleten und angesichts der Lage auf der Welt verantwortungslos», sagte Dagmar Freitag (SPD) im Interview des HR-Inforadios. Diese Hinhaltetaktik produziere «einen massiven Vertrauensverlust» und zeige «ein eklatantes Führungsversagen».

In einer persönlichen E-Mail an die Athleten warb IOC-Präsident Thomas Bach erneut um Verständnis dafür, dass eine endgültige Entscheidung über einen Termin für die Tokio-Spiele - eine Verschiebung in den Herbst, ins nächste Jahr oder bis 2021 - jetzt noch verfrüht wäre. «Ich weiß, dass diese beispiellose Situation viele Ihrer Fragen offenlässt», schrieb der 66-jährige Deutsche. «Ich weiß auch, dass dieser rationale Ansatz möglicherweise nicht mit den Emotionen übereinstimmt, die viele von Ihnen durchleben müssen.»

Kanadas Olympisches Komitee (COC) erhöhte den Druck auf das IOC und gab bekannt, dass man in diesem Sommer wegen der Corona-Krise auf eine Entsendung von Sportlern verzichten werde. «Das ist kein Boykott», sagte Kommunikationsdirektor Photi Sotiropoulos der Deutschen Presse-Agentur. Das Paralympische Komitee Kanadas entschied gleichermaßen für die Paralympics. Auch die Australier schlossen eine Teilnahme zum ursprünglichen Zeitpunkt aus. Norwegen hatte kundgetan, nur nach Ende der Pandemie bei Olympia zu starten.

Martin Engelhardt, Mediziner und Präsident der Deutschen Triathlon-Union, hat hingegen auch Verständnis für die zögerliche Haltung des IOC. Er könne das ein Stück weit verstehen, sagte der DTU-Chef der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». «Aus medizinisch-fachlicher Sicht kann man heute nicht sagen, dass Sport im Juli nicht möglich sein wird», erklärte Engelhard. Dagegen meinte Thomas Kurschilgen, Leistungssportdirektor der deutschen Schwimmer: «Vieles spricht für eine Verschiebung des Termins.»

Der Deutsche Olympische Sportbund wird am Dienstagabend mit seinen Fachverbänden über eine mögliche Verschiebung der Tokio-Spiele in einer Telefonkonferenz beraten. Außerdem läuft eine vom DOSB initiierte Abstimmung von rund 600 für Olympia qualifizierte Athleten oder potenzielle Kandidaten, ob sie an den Sielen wie geplant oder an einem alternativen Termin teilnehmen wollen.