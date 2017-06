Tierwelt : Blutsauger im Anflug

vergrößern 1 von 1 Foto: Foto: Norbert Becker 1 von 1

Für Vögel, Fledermäuse oder Frösche sind Mücken ein echter Leckerbissen. Für uns Menschen sind Stechmücken dagegen vor allem eines: extrem nervig! Die Plagegeister sind klein. Sie werden nur bis zu einem Zentimeter groß, haben lange Beine, durchsichtige Flügel und einen Stechrüssel.

Besonders wohl fühlen sich Stechmücken in der Nähe von Wasser. Dort legen sie ihre Eier ab. Deshalb schwirren die Tiere vor allem an Teichen, Sümpfen oder Seen herum – aber auch mal nachts in unseren Schlafzimmern. Bestimmt hast du selbst schon dieses hohe, nervige Summen gehört, so ganz dicht am Ohr. Bsssss... Bssss...

Sticht uns eine Mücke, bekommen wir das meist gar nicht gleich mit. Sondern erst dann, wenn es zu jucken anfängt, und eine rote, geschwollene Stelle auftaucht. Zum Beispiel am Bein oder am Arm. Dann ist klar: Wir haben einen Mückenstich!

Forscher schätzen, dass es in Deutschland rund 50 verschiedene Arten von Stechmücken gibt. Doch warum piksen uns die Mücken überhaupt? „Das machen nur die Weibchen“, erklärt der Fachmann Norbert Becker.

Die Weibchen zapfen ein bisschen Blut von uns ab. Das brauchen sie, damit sie ihre Eier entwickeln können. „Ohne Blut keine Nachkommen!“, sagt der Experte.

Zuerst dringt das Stechmücken-Weibchen mit seinen Stechborsten in unsere Haut ein, bis es ein Blutgefäß trifft und mit dem Blutsaugen anfangen kann. Bevor die Mücke saugt, gibt sie ein bisschen Speichel in die Wunde. In dem Speichel sind besondere Stoffe. Sie sorgen dafür, dass das Blut flüssig bleibt und nicht verklumpt. So kann die Mücke das Blut besser schlürfen. Die Stoffe können aber bei uns zu Schwellungen führen und Juckreiz erzeugen.

Viele Stechmücken legen ihre Eier in stehenden Gewässern oder deren Nähe ab – etwa in Seen, Teichen, großen Pfützen oder Regentonnen. Aus den Eiern schlüpfen nach einigen Tagen die Larven. Die kann man ganz gut beobachten. Denn die meisten Larven hängen – mit dem Hinterteil voran – direkt unter der Wasseroberfläche.

Die Larven können unter Wasser nicht atmen. Sie brauchen Sauerstoff aus der Luft. Deshalb haben sie an ihrem Hinterteil eine Art Atemrohr.

Nach ein paar Tagen ist es dann so weit: Aus den Larven werden Puppen, die ähnlich wie kleine Schneckennudeln aussehen. Daraus schlüpft dann die fertige Stechmücke. Bsssss...

Autorin: Stefanie Paul