Freizeittipp : Kampf der Knopfmonster

Ihr braucht neue Anregungen für Spiele? Wir geben euch Tipps, wie ihr diese selbst basteln könnt.

Avatar_prignitzer von svz.de

01. April 2020, 16:39 Uhr

In jedem Kinderzimmer gibt es Spiele, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie haben. Hier sind Ideen, die du jetzt mit deinen Eltern und Geschwistern spielen kannst. Diesmal: Knopfmonster-Kampf.

Beim Knopfmonster-Kampf musst du deine Knopfmonster ins gegnerische Feld schnipsen.

Anzahl der Spieler: zwei.

Das brauchst du: einen Karton (zum Beispiel Schuhkarton), eine Pappe, die etwas größer ist als dein Karton breit, Papier, Schere, zehn Knöpfe. Wer will: Farbe, um den Knöpfen-Monstergesichter aufzumalen.

So baust du das Spielfeld: Die Pappe soll den Karton in zwei gleichgroße Spielfelder aufteilen. Dafür schneidest du die Seiten der Pappe ein, damit du sie auf die Wände des Kartons stecken kannst. In die Mitte der Pappe schneidest du ein Tor. Auf den Boden des Kartons legst du ein großes Blatt Papier, damit die Monster besser rutschen. Auf jede Seite des Spielfeldes malst du einen Startpunkt. Natürlich kannst du das Spielfeld und die Knöpfe anmalen.

So geht es: Jeder Spieler bekommt fünf Knopfmonster. Abwechselnd versucht ihr, ein Monster vom Startpunkt aus mit den Fingern durch das Tor zu schnipsen. Wer zuerst alle seine Knopfmonster ins gegnerische Feld geschnipst hat, gewinnt.

Autorin: Mariana Friedrich, dpa