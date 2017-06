Film : Maximilian spielt einen Politiker

vergrößern 1 von 1 Foto: Foto: Bastei Media GmbH 1 von 1

Maximilian ist 14 Jahre alt und spielt in einem Film einen Politiker. Der Film heißt „Applaus für Felix – Ein Tag im Bundestag“ und feiert heute seine Premiere beim Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz. Silke Katenkamp hat mit Maximilian über seine Rolle gesprochen.

Worum geht es in dem Film?

Maximilian: In dem Film geht es um Felix, der in der Schule sitzt und sich beim Fach Politik-Wissenschaften langweilt. Er guckt verträumt in ein Buch, in dem es um den Bundestag geht. Der ganze Film ist ein Traum von Felix, der dann plötzlich als Politiker in einer schwarzen Limousine sitzt. Er hat eine Sekretärin und trifft im Bundestag den Saaldiener Herrn Renger. Der führt ihn durch den Bundestag und erklärt ihm viele Sachen. So ist es dann ein ganz spannendes Abenteuer für Felix. Am Ende will er mit der ganzen Klasse eine Fahrt zum Bundestag machen.

Wie hat es dir im Bundestag gefallen?

Ich kannte ihn vorher nicht, nur aus dem Fernsehen. Da war ich schon erstaunt, als ich in den Plenarsaal gekommen bin und in die Kuppel. Ich habe es mir nicht so groß vorgestellt. Dass es überhaupt so viele Gebäude gibt und unterirdische Gänge. Ich habe mir auch nicht vorgestellt, dass dort so viele Leute herumlaufen, die in verschiedenen Abteilungen arbeiten.

Wie bist du an die Rolle gekommen?

Ich bin schon seit vier Jahren in einer Schauspiel-Agentur. Und dann hat mich der Regisseur von dem Film angefragt, weil er mich in einem anderen Spielfilm gesehen hat. Er hat gefragt, ob ich Lust hätte, bei seinem Film mitzumachen. Ich habe mich natürlich gefreut. So bin ich an die Rolle gekommen.

Möchtest du später lieber als Schauspieler arbeiten oder als Politiker? Oder als etwas ganz anderes?

Erst wollte ich die ganze Zeit Arzt werden. Dann wollte ich auch mal Politiker werden. Aber in erster Linie möchte ich Regisseur und Schauspieler werden.