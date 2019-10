Auf Spurensuche nach der Berliner Mauer : Wanda feiert die Einheit

Früher war Deutschland lange Zeit in zwei Staaten geteilt und durch Berlin verlief eine Mauer. Eine Spurensuche

Schüler-Reporterin Wanda Oehme

02. Oktober 2019

Am Donnerstag feiern wir den Tag der Deutschen Einheit und im November 30 Jahre Mauerfall. Deshalb habe ich mich in Berlin auf die Suche gemacht, nach Orten, die noch heute an die Mauer erinnern.

Ein Ort, den wahrscheinlich jeder von euch kennt, ist das Brandenburger Tor. Hier konnte man sich damals nicht einfach davor stellen oder gar durchlaufen. Damals war das unvorstellbar, da die Mauer genau am Brandenburger Tor verlief. Hier feierten die Menschen 1989 dann aber auch am meisten, als die Mauer fiel.

Ein anderer Ort, der noch an die Mauer erinnert, ist der Mauerpark. Wie der Name schon sagt, verlief hier früher einmal die Grenze quer durch den heutigen Park. Ich liebe diesen Park sehr, weil man sich im Sommer dort mit seinen Freunden treffen kann und es jeden Sonntag einen riesigen Flohmarkt gibt, wo man toll alte Sachen durchstöbern kann.

Gleich neben dem Mauerpark beginnt die Gedenkstätte für die Berliner Mauer. Ein Teil der Bernauer Straße ist wie ein unglaublich großes Museum, nur halt eben draußen, denn auf der ganzen Straße stehen verteilt Informationstafeln und hier ist auch immer noch ein echtes Stück der Berliner Mauer erhalten, was man sich angucken kann.

Von einer Aussichtsplattform kann man sehen, wie der Mauerstreifen aufgebaut war und man sieht hier auch noch einen original Wachturm aus der Zeit der Mauer.

Mein absoluter Favorit ist jedoch die East Side Gallery. Hier kann man sehen, wie aus etwas wirklich Schrecklichem, etwas unglaublich Schönes geworden ist – nämlich Kunst. Denn an der Spree hat man damals ein sehr langes Stück Mauer stehen lassen und dieses wurde dann von vielen Künstlern aus aller Welt bemalt. Die East Side Gallery ist die größte Open air Galerie der Welt. Jedes Jahr kommen über drei Millionen Besucher hier her, um die mehr als hundert verschiedenen Bilder entlang der Mauer zu bestaunen. Was einmal ein grauer Zementblock war, ist heute eine farbenfrohe Ausstellung.

Für mich persönlich sind 30 Jahre Mauerfall ein echter Grund zum Feiern, weil ich definitiv in der DDR groß geworden wäre, denn meine beiden Eltern kommen aus Ostberlin. Würde die Mauer noch stehen, hätte ich viele von meinen Freunden nicht kennengelernt und wäre nie nach Frankreich oder Italien gefahren.