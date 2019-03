Schulprojekt : Aktiv gegen Mobbing

Güstrower Schüler setzen sich mit brisantem Thema auseinander

von Michelle H., Kevin R., Erik M., Klasse 6b, Schule am Inselsee Güstrow

12. März 2019, 16:15 Uhr

Vergangene Woche hatten wir, die Klasse 6b der Güstrower Schule am Inselsee, ein Anti-Mobbing-Projekt mit unserer Schulsozialarbeiterin Kerstin Beifuhs. Wir haben einiges über das Thema Mobbing und dessen Auswirkungen erfahren.

Mobbing beginnt oft harmlos

Mobbing ist kein Konflikt zwischen zwei Schülern oder einigen Wenigen, die gleich stark sind. Mobbing bezeichnet den wiederholten und systematischen Missbrauch einer sozialen Machtposition. Oft beginnt Mobbing harmlos, nur weil jemand „anders“ aussieht oder sich „anders“ verhält. Durch eine nachgespielte Szene versuchten wir, uns in die Lage des Opfers zu versetzen und lernten, wie wir Mobbing entgegenwirken können.

Am Ende des zweistündigen Projektes konnten alle Schüler Vorschläge zur Verbesserung unseres Klassenklimas zusammentragen. Die wichtigsten hefteten wir an die Pinnwand in unserem Klassenraum. Uns hat das Projekt viel Spaß gemacht.