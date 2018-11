Hagenow : Löschzwerge gesucht

Kinderfeuerwehr Hagenow freut sich über neue Mitglieder.

von Hannah Krull, Klasse 4c, Stadtschule am Mühlenteich Hagenow

27. November 2018, 15:00 Uhr

Regelmäßig treffen sich 13 Löschzwerge zur Einsatzübung in der Feuerwehr Hagenow. Die Kinder sind zwischen sechs und zehn Jahren alt. Ich denke, es könnte allen Spaß machen solch ein Hobby zu haben und mit dabei zu sein. Wir tragen sogar eine eigene Uniform.

Schläuche ausrollen und Knoten binden

Alle 14 Tage treffen wir uns an einem Mittwoch von 15 Uhr bis 16.30 Uhr in der Feuerwehrzentrale im Eichenweg 5. Dann üben wir zum Beispiel Schläuche ausrollen, Knoten binden und lernen die Ausrüstung des Feuerwehrautos kennen. Im Sommer dieses Jahres waren wir im Zeltlager in Gartow. Vor kurzem bastelten wir selbst Feuerwehrlaternen für den Martinsumzug. Die Löschzwerge würden sich über neue Kameraden freuen. Schaut vorbei! Nehmt an einer Schnupperstunde teil!