Interview : Stärken finden

Schüler der Eldetalschule Domsühl durchlaufen Berufswahlparcours in Schwerin

von Lukas Hinz & Paul Voß, Eldetalschule Domsühl

10. Januar 2019, 13:30 Uhr

Siebt- und Achtklässler der Eldetalschule Domsühl haben im Schweriner Sportcenter Belasso einen Berufswahlparcours durchlaufen. Finanziert wird dieser mit ESF-Geldern und durch die Agenturen für Arbeit in MV. Er findet seit acht Jahren statt.

Bei diesem Berufswahlparcours, an dem jährlich bis zu 1600 Schüler teilnehmen, konnte jeder Schüler herausfinden, in welchem der sieben Stärken-Felder (Zahlen, Geld, Handwerkliches Geschick, Hilfsbereitschaft, Natur und Umwelt, Organisation, Kommunikation, Kreativität) seine Stärken liegen. Hierzu mussten die Schüler fünf Stationen durchlaufen, dazu zählten ein Umwelt-Labyrinth, ein Theater, „Sturmfreie Bude“ (ein dargestelltes Haus, in dem man sturmfrei hat und verschiedene Aufgaben erledigen konnte), Zeitreise (Wie sieht unser Leben in der Zukunft aus?) und die Endstation.

Interview mit zwei Schülern

Lukas Hinz und Paul Voß haben mit zwei Schülern gesprochen:

Welche Station fandet ihr am besten und warum?

Justin: Mir hat am besten die Theater-Bühne gefallen, weil es mit meinen Freunden Lukas und Paul Spaß gemacht hat, in eine andere Rolle zu schlüpfen.

Nele: Mir hat das Theater gefallen, weil man seiner Fantasie freien Lauf lassen konnte.

Und hat euch etwas nicht so gut gefallen?

Justin: Mir hat die Zeitreise nicht gefallen, weil ich das zu kitschig fand.

Nele: Mir hat das Labyrinth nicht gefallen, weil es sehr einfach war und dadurch wirkte es sehr langweilig auf mich.

Konntet ihr etwas Hilfreiches für eure berufliche Zukunft von dort mitnehmen?

Justin: Ja, ich habe erkannt, dass ich sehr hilfsbereit bin.

Nele: Ja, ich habe erkannt, dass ich kreativ bin.

Abschließend kann man daher definitiv sagen, dass der Berufswahlparcours auf dem Weg ins Berufsleben eine tolle Unterstützung darstellt.