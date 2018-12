Zisch-Klasse : Ein Zeitungstagebuch zum Start

Förderschüler der Schule an der Stepenitz aus Perleberg machen seit einem Monat bei Zisch mit.

von Wibke Niemeyer

17. Dezember 2018, 17:00 Uhr

„Ich verschaffe mir erstmal einen Überblick über die Nachrichten und lese dann die Artikel, die mich interessieren, zum Beispiel Sportberichte, aber auch die Horoskope“, erzählt Lea Sophie. Die 15-Jährige ist Schülerin in der achten Klasse der Schule an der Stepenitz in Perleberg, eine Förderschule mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt Lernen des Landkreises Prignitz. Zusammen mit ihren Mitschülern und Lehrerin Annette Schlink nimmt Lea Sophie seit einem Monat am Projekt „Zeitung in der Schule“ (Zisch), dem Bildungsprojekt des medienhaus:nord, teil. Redakteurin Wibke Niemeyer besuchte jetzt die Klasse in der Rolandstadt.

Lese- und Rechtschreibkompetenz fördern

„Seit es Zisch gibt, sind wir jedes Jahr sowohl im Frühjahr als auch im Herbst mit dabei“, berichtet Schulleiterin Monika Wlodarz. Ihr sei es wichtig, durch das Zeitung lesen die Lese- und Rechtschreibkompetenz sowie die Sinnerfassung der Schüler zu fördern. Auch würde sie sich über die Einrichtung einer Leseecke in der Schule freuen und hofft auf einen Sponsor. „So schafft man einen Ort in der Schule, wo man sich zurückziehen oder auch in der Pause in Ruhe Zeitung lesen kann“, sagt Wlodarz.

Zeitung wird unterschiedlich eingesetzt

Täglich werden die Mädchen und Jungen mit der Regionalausgabe des „Prignitzers“ versorgt. Neben der achten Klasse nehmen auch die Siebt- sowie die Zehntklässler teil. Insgesamt sind es 33 Schüler. „Einige nehmen die Zeitung auch nach Schulschluss mit nach Hause“, weiß Wlodarz. Die Zeitung werde im Unterricht auf verschiedene Weise eingesetzt, vorrangig im Schulfach Deutsch, aber „je nach Thematik auch in Biologie und Politik“, so Wlodarz.

Zeitungstagebuch und Zeitungs-ABC

Im Deutschunterricht hat jedes Kind zum Projektstart ein Zeitungstagebuch gestaltet. In einem Hefter befinden sich Artikel mit Themen, die die Kinder interessieren. Wichtige Informationen im Text haben sie markiert. Lea Sophies Mitschülerin Maria verrät, dass sie „fast die ganze Zeitung durchliest“. Die 14-Jährige interessieren vor allem die lokalen Nachrichten aus Perleberg und Umgebung. Bis zu den Weihnachtsferien beschäftigen sich die Förderschüler nun mit Schlagzeilen und erstellen ein Zeitungs-ABC. Immer montags erscheint die Zisch-Seite in der SVZ und im Prignitzer, auf der dann Beiträge der Schüler und Tipps zum Schreiben veröffentlicht werden. Maria möchte auch selbst einen Text schreiben. Ein erstes Thema hat sie schon. „Ich habe viele Tiere und möchte die vorstellen“, erzählt sie.