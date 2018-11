Perleberg : Interview-Kurs mit dem „Prignitzer“

Redaktionsleiter Hanno Taufenbach beantwortete Elftklässlern des Perleberger Gymnasiums Fragen.

von rehi

19. November 2018, 16:00 Uhr

Was ist ein Interview? Wie wird es geführt? Wie bereite ich es vor? Diese Fragen beantwortete Hanno Taufenbach, Redaktionsleiter des „Prignitzers“ Schülern des Seminarkurses der Jahrgangsstufe 11 des Gottfried-Arnold-Gymnasiums Perleberg. Die Schüler schreiben eine wissenschaftliche Arbeit, in der sie gegebenenfalls auch Interviews einbauen wollen.

Beispiele aus Theorie und Praxis

Der Redakteur gab ihnen einige theoretische und praktische Beispiele. „Wenn es um journalistische Themen geht, die an den Schulen behandelt werden, kommen wir gern in die Klassen, ermöglichen es aber auch, uns in der Redaktion über die Schulter zuschauen“, so Hanno Taufenbach über die Zusammenarbeit mit den Schulen, besonders während des verlagseigenen Bildungsprojektes „Zeitung in der Schule“, kurz Zisch.