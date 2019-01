Ausflug nach Hamburg : Kindermädchen begeistert Schüler

Für die Klasse 9a der Friedrich-Gedike-Oberschule Perleberg ging es jetzt ins Musical.

von Klasse 9a, Friedrich-Gedike-Oberschule Perleberg

10. Januar 2019, 13:45 Uhr

Von der Rolandstadt in die Hansestadt ging es für die Klasse 9a der Friedrich-Gedike-Oberschule Perleberg vor den Weihnachtsferien. Die Klassenlehrerin „schenkte“ ihrer Klasse eine Klassenfahrt zum Musical „Mary Poppins“.

Obwohl das Musical erst abends anfing, fuhr die Klasse schon am Mittag aus Perleberg los und kam nach zwei Stunden Fahrt in Hamburg an. Dort durften die Jugendlichen noch zweieinhalb Stunden shoppen.

Erziehungsmethoden und Regenschirm-Flug

Mit vollen Einkaufstüten ging es dann mit der Fähre von den Landungsbrücken zum „Stage Theater an der Elbe“, wo das Musical aufgeführt wird. Die Mehrheit der Schüler war von den Erziehungsmethoden des Kindermädchens Mary Poppins begeistert. Besonders beeindruckte ihr Flug mit dem Regenschirm über das Publikum. Gut gelaunt traten die Mädchen und Jungen die Heimfahrt an und feierten um Mitternacht unterwegs noch den Geburtstag einer Mitschülerin.

Die Neuntklässler führten damit die Tradition, jedes Jahr ein Musical zu besuchen, weiter und sind schon gespannt, wo es 2019 hingehen wird. Vergangene schöne Erlebnisse waren die Darbietung von Disneys „Aladdin“ und die Bühnenversion des 80er-Jahre-Kultfilms „Dirty Dancing“.