DRK : Lebensretter im Wasser

Im vergangenen Sommer habe ich im Freibad Perleberg mein Rettungsschwimmerabzeichen in Bronze absolviert. Ich bin nun offizieller Rettungsschwimmer und kann mit einer erwachsenen Person, die auch ein Rettungsschwimmerabzeichen besitzt, aufpassen, dass sich keiner verletzt oder sogar ertrinkt.

Vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) aus trainieren wir pro Woche zweimal. Am Mittwoch lernen wir alles über die Erste Hilfe und am Freitag geht es in das Wittenberger Schwimmbad. Hier verbessern wir zum Beispiel unsere Schwimmtechniken. Am Mittwoch trainieren wir alle zusammen und am Freitag ist das Team in zwei Gruppen geteilt. Einmal die etwas Langsameren oder auch Jüngeren auf der ersten Bahn und die Schnelleren auf der zweiten Bahn. Unsere Trainer sagen: „Spaß ist das Wichtigste!“ Außerdem ist es ein tolles Gefühl, wenn man weiß, dass man in Notsituationen jemanden retten könnte.

Theresa Arndt, Klasse 8.1,

Gottfried-Arnold-Gymnasium, Perleberg



von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 08.Jun.2017 | 09:15 Uhr