Interview : Mehr als nur ein Sport

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Wer regelmäßig Zeitung liest, dem ist der Name Zoe Stephan wahrscheinlich nicht unbekannt. Zoe ist eine junge Prignitzer Leichtathletin, die schon mehrere sportliche Erfolge erreichen konnte. Für Friederike Krüger und Lara Schwebke Grund genug, mehr über sie zu erfahren.

Zoe, wie bist du zum Sport gekommen?

Zoe Stephan: In meiner damaligen Grundschule habe ich die Sport-AG besucht. Zu Beginn machte ich Leichtathletik nur aus Spaß, später hatte ich dann meine ersten Wettkämpfe und Erfolge. Seitdem trainiere ich regelmäßig.

Wo und wie oft trainierst du welche Disziplin? Ich trainiere beim SC Hertha Karstädt mindestens viermal pro Woche. Meine Disziplinen sind hauptsächlich Wurfdisziplinen, wie Kugelstoß, Diskus- und Speerwurf. Speziell für den Wurfblock, ein Mehrkampf, trainiere ich auch noch Weitsprung, Sprint und Hürdenlauf. Diese Disziplinen erfordern viel technisches Können.



Was sind deine größten Erfolge? Im letztem Jahr konnte ich mehrere Landesmeistertitel erringen, darunter im Wurfblock, im Kugelstoß und im Diskuswurf. Im Speerwurf schaffte ich auch den Vizelandesmeistertitel. In diesem Jahr freue ich mich besonders, dass ich die Norm für den Wurfblock geschafft habe und an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen darf.



Macht dir der Sport immer Spaß oder gibt es auch Momente, wo du gar keine Lust hast? Ich mache eigentlich immer gerne Sport, weil es für mich auch ein Ausgleich von der Schule ist. Außerdem freue ich mich immer auf das Training mit meiner Leichtathletikgruppe, da wir immer sehr viel Spaß zusammen haben. Und Spaß ist das Wichtigste, das haben wir alle von unserem Trainer gelernt.





von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 06.Jun.2017 | 00:00 Uhr