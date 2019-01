Hoch zu Ross : Eine tierische beste Freundin

Thea Triebe schreibt über die Liebe zu ihrem Pferd Lone

von Thea Triebe, Klasse 8b, Gymnasium Gadebusch

21. Januar 2019, 15:10 Uhr

Vor einigen Jahren habe ich von meiner alten Reitlehrerin ein Pferd namens Lone geschenkt bekommen. Die Frau hatte ihren Reiterhof aus Altersgründen aufgegeben und wusste, dass meine Mutter und ich uns gut um Lone kümmern würden.

Ausritt auf Feldspuren und durch Wälder

Schnell fanden wir für mein Pferd eine neue Bleibe auf einem Reiterhof ganz in unserer Nähe. Nach der Schule und am Wochenende fuhren wir so oft wie möglich hin. Zusammen ritten wir auf Feldspuren und durch Wälder oder wir machten Geschicklichkeitsübungen auf dem Reitplatz.

Schwierigkeiten beim Laufen

Irgendwann stellten wir fest, dass es Lone gesundheitlich nicht mehr so gut ging und sie Schwierigkeiten beim Laufen hatte. Der Tierarzt verordnete ihr Medikamente und da sie schon so alt war, beschlossen wir sie nicht mehr als Reitpferd zu nehmen. Wir suchten nach einer Unterkunft. Nach kurzer Suche fanden wir auch diesen Ort bei der Besitzerin, die Lone als Fohlen aufgezogen und bei der sie 18 Jahre lang gelebt hatte. Diese war sofort bereit, sie wieder auf ihrem Hof aufzunehmen und sich gemeinsam mit uns um sie zu kümmern. Es gab sogar noch Pferde aus der Zeit, in der Lone dort lebte und sie erkannten sich auch wieder.

Jetzt lebt mein Pferd schon über zwei Jahre dort und genießt ihr „Rentnerleben“ mit 25 Jahren. Wir besuchen sie dort alle zwei bis drei Wochen und gehen dann mit ihr spazieren, putzen sie und verwöhnen sie mit Leckerlis. Wir werden immer mit einem Wiehern begrüßt und verabschiedet. Sie ist und bleibt immer meine beste Freundin.