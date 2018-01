Fotos machen wie früher

vergrößern 1 von 1 Foto: Dnalor 01/wikipedia 1 von 1

Die meisten Menschen in meinem Alter, denken bei dem Begriff „Praktica“ sofort an eine Art Ausbildung, doch es handelt sich um eine Spiegelreflexkamera aus DDR-Zeiten. Für diesen Fotoapparat benötigt man noch Filme und eine Batterie. Die Fotos muss man entweder selbst in einer Dunkelkammer entwickeln oder sie zur Entwicklung bringen und einige Tage warten.

Die Praktica wurde in der DDR hergestellt und war hier sehr beliebt. Die Kamera wurde auch exportiert, z.B. nach Westdeutschland. Von 1948 bis 2001 wurden ca. neun Millionen Stück produziert. Heute ist sie technisch veraltet, jedoch bei Fotografen sehr beliebt.

Es gibt vier Generationen der Praktica mit unterschiedlichen Modellen. Beispielsweise besitze ich das Modell „MTL 5 B“ der dritten Generation. Dieses hat damals 800 Ostmark gekostet, was ein Monatseinkommen überschritt. Heute findest du sie in Kleinanzeigen und auf Flohmärkten für um die 50 Euro.

Für diesen Apparat gibt es auswechselbare Objektive, für Nahaufnahmen und Weitwinkel. Sie heißen „Teleobjektiv“ und „Weitwinkelobjektiv“. Man muss sie entsprechend wechseln. Die Kamera fokussiert übrigens nicht alleine, der Fotograf muss an der Linse drehen, bis er die gewünschte Schärfe erreicht hat. Er schaut dafür durch ein kleines, gläsernes Viereck mit Markierungen, an denen er sich orientieren kann. Auch muss man die Lichtverhältnisse prüfen und dementsprechend einstellen. Für den Blitz muss man einen Hebel mit Feingefühl runterdrücken. Die ersten Bilder werden immer unscharf und zu dunkel oder überbelichtet.

Geknipste Bilder sind nicht löschbar. Um mit solch einer Kamera brauchbare Bilder zu schießen, muss man üben und Geduld aufbringen. Man kann die gemachten Bilder nicht direkt ansehen, da sie sonst auf dem Film verblassen. Sie werden deshalb in einer sogenannten Dunkelkammer, in der nur Rotlicht existiert, das den Bildern nicht schadet, hergestellt. Das heißt, man muss warten, bis man die durchschnittlichen 36 Aufnahmen gemacht hat. Dann kann man den Film in einen Umschlag mit Zettel in beinahe jeder Drogerie abgeben und gegen Geld entwickeln lassen. Prakticas sind trotz ihrer komplexen Benutzung sehr gute Kameras, die gern von professionellen Fotografen genutzt werden. Selbst die besten schwören auf sie. Da sie mittlerweile billig sind, empfehle ich jedem, ein Modell zu kaufen und sich auszuprobieren.