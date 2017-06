Artgerechte Beschäftigung : Spielzeit für Zootiere

vergrößern 1 von 3 Foto: Foto: Holger Hollemann 1 von 3





Vielleicht hast du schon mal gesehen, wie Raubtiere oder Elefanten im Zoo mit Bällen spielen? Viele Zoos setzen Spielzeuge ein, damit den eingesperrten Tieren nicht langweilig wird. In freier Wildbahn würden die Tiere die Zeit eher nutzen, um Futter zu suchen. Im Zoo werden sie gefüttert.

„Unsere Eisbären spielen gerne mit ihrer Schwimmmatte aus alten Feuerwehrschläuchen“, sagt eine Mitarbeiterin aus dem Zoo Hannover. Und auch die Bären im Schweriner Zoo werden beschäftigt: „Wir verteilen Gewürze und Kräuter oder verstreichen Honig und Apfelmus auf der Anlage“, erzählt die Mitarbeiterin des Schweriner Zoos Sabrina Höft. Besonders großen Spaß macht den pelzigen Tieren das Spiel mit einen Rosinenhölzchen: Dafür werden in einem Holzklotz Löcher gebohrt und darin Rosinen versteckt.

Und auch bei Raubkatzen verteilen manche Zoos Gewürze im Gehege. „Tiger lieben Curry“, erzählt die Sprecherin aus Hannover. „Da gehen die Pfleger morgens durch das Gehege und verstreuen die Gewürze.“ Die großen Katzen wälzen sich darin. In Schwerin lieben die Tiger Bälle, Plastikkanister, Papier- und Jutesäcke mit Dung und Stroh befüllt, verrät Höft.

Auch bei den Fütterungen denken sich Zoos Besonderheiten aus. Manchmal wird das Fleisch für die Raubtiere sehr hoch gehängt. Die Tiere sollen sich anstrengen, um dort heranzukommen.

Für die Menschenaffen im Zoo Berlin gibt es einen Futterautomaten. „Sie müssen sich erst einen Stock suchen, um an die Erdnüsse zu kommen“, erklärt eine Mitarbeiterin. „Die Elefanten bekommen Metallkugeln mit einem Loch“, sagt sie. „Die müssen sie mit dem Rüssel drehen, bis das Futter herausfällt.“

Tiere sind in der Natur einen Großteil des Tages mit der Futtersuche und Feindabwehr beschäftigt. Beides fällt im Zoo weg. Damit die Tiere sich nicht langweilen und ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben können, werden sie also beschäftigt. „Häufig wird die Phase, in der die Tiere sich mit Futter beschäftigen, verlängert, indem man es zum Beispiel auf der Anlage verstreut oder versteckt“, sagt Höft. Die Tiere werden so gefordert. „Sie sollen aktiv bleiben“, sagt auch die Mitarbeiterin aus Hannover. „Aber auch ihre Köpfe sollen angeregt werden.“

Tierschützer sind häufig gegen die Haltung von Tieren im Zoo. Sie sagen, die Tiere könnten oft nicht artgerecht gehalten werden. In Gefangenschaft entwickele sich manchmal ein gestörtes Verhalten. Dann laufen die Tiere zum Beispiel die ganze Zeit in ihrem Gehege hin und her. Oder sie pendeln mit dem Kopf von einer Seite auf die andere.

Die Beschäftigung der Tiere mit Spielzeug oder mit der Futtersuche soll das vermeiden. Deshalb fordern auch Tierschützer, die Tiere artgerecht zu beschäftigen.

von Annegret Behncke

erstellt am 06.Jun.2017 | 08:00 Uhr