Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 1. August

31. Kalenderwoche, 213. Tag des Jahres

Noch 152 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Petrus, Ulrich

HISTORISCHE DATEN

2014 - Das Oberlandesgericht Köln erklärt die sogenannten Kohl-Protokolle zum Eigentum von Ex-Kanzler Helmut Kohl (CDU). Der Publizist Heribert Schwan hatte Tonbandaufnahmen gemacht, um auf dieser Grundlage Kohl-Memoiren zu verfassen.

2012 - Der Volkswagen-Konzern übernimmt die Porsche AG komplett. Die Wolfsburger zahlen für die noch fehlenden 50,1 Prozent der Porsche AG rund 4,49 Milliarden Euro.

2007 - Die überarbeitete Rechtschreibreform tritt ein Jahr nach Einführung neuer Regeln endgültig in Kraft.

1997 - In Deutschland tritt das Multimedia-Gesetz in Kraft, das in erster Linie die volle Zugangsfreiheit zu den internationalen Kommunikationsnetzen wie dem Internet gewährleisten soll.

1987 - Mike Tyson wird nach seinem Sieg über Tony Tucker als Weltmeister im Schwergewicht von allen drei Weltboxverbänden anerkannt.

1957 - Die Deutsche Bundesbank nimmt ihren Geschäftsbetrieb in Frankfurt/Main auf.

1917 - In einem vergeblichen Friedensappell fordert Papst Benedikt XV. die Krieg führenden Mächte zu einem Frieden ohne Annexionen und Reparationen auf.

1917 - Der US-Senat verabschiedet das Prohibitionsgesetz, das Herstellung, Vertrieb und Transport aller rauschverursachenden Getränke untersagt.

1907 - Das erste Pfadfinderlager eröffnet der britische General Robert Baden-Powell mit 22 Jungen unterschiedlichster Herkunft auf der Insel Brownsea.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Ein Reifen weg und die Alufelge bereits zur Hälfte abgefahren - dennoch ist ein betagter deutscher Autofahrer in Österreich auf der Überholspur unterwegs gewesen. Er habe überhaupt nicht mitbekommen, dass der rechte Vorderreifen fehlte, erklärte der 78-Jährige, als Polizisten ihn beim Ort Wattens auf der Autobahn A12 anhielten. Seinen Führerschein musste er abgeben.

GEBURTSTAGE

1984 - Bastian Schweinsteiger (33), deutscher Fußballspieler, Nationalspieler 2004-2016

1957 - Stefan Gubser (60), Schweizer Schauspieler (Rolle als Kommissar Reto Flückiger im Luzerner «Tatort»)

1952 - Zoran Djindjic, serbischer Politiker, Erster nichtkommunistischer Bürgermeister von Belgrad 1997. Ministerpräsident Serbiens 2001-2003, ermordet 2003

1947 - Leoluca Orlando (70), italienischer Politiker, ehemaliger Bürgermeister von Palermo (Sizilien) und Galionsfigur im Kampf gegen die Mafia

1918 - Artur Brauner (99), deutscher Filmproduzent («Hitlerjunge Salomon»)

TODESTAGE

1987 - Pola Negri, polnisch-amerikanische Schauspielerin, («Moskau - Schanghai»), geb. 1897

1942 - Janusz Korczak, polnischer Kinderarzt, Sozialpädagoge und Schriftsteller, 1942 zusammen mit den Kindern seines Waisenhauses im KZ Treblinka vergast, geb. 1878

von dpa

erstellt am 31.Jul.2017 | 23:55 Uhr