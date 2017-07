Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 10. Juli

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

28. Kalenderwoche, 191. Tag des Jahres

Noch 174 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Alexander, Knud

HISTORISCHE DATEN

2016 - Portugal ist erstmals Fußball-Europameister. Das Team von Trainer Fernando Santos besiegt im EM-Finale Turniergastgeber Frankreich mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung.

2012 - Zum Abschluss eines Korruptionsprozesses spricht das Jerusalemer Bezirksgericht den früheren israelischen Ministerpräsidenten Ehud Olmert wegen Untreue schuldig.

2007 - Österreich und Italien unterzeichnen ein Kooperationsabkommen zum Bau des Brenner-Basistunnels. Sie verpflichten sich zur gemeinsamen Finanzierung des Projekts.

2002 - Bei einem schweren Sommer-Unwetter mit Orkanböen in Berlin und Brandenburg kommen acht Menschen ums Leben.

1992 - Manuel Noriega, früherer Diktator von Panama, wird nach siebenmonatigem Prozess von einem US-Gericht in Miami (Florida) wegen Drogenverbrechen zu 40 Jahren Haft verurteilt.

1962 - Der erste amerikanische Fernsehsatellit «Telstar 1» wird von Cape Canaveral aus ins All geschickt und tritt in eine Umlaufbahn um die Erde ein. Erstmals werden kurz darauf Live-TV-Bilder zwischen Amerika und Europa übertragen.

1940 - Im Zweiten Weltkrieg beginnt Deutschland mit Luftangriffen auf die britische Südküste. Die verstärkte «Luftschlacht um England» eröffnet Hitler im August.

1913 - Der weltweite Hitzerekord von 56,7 Grad Celsius wird im Death-Valley-Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien gemessen. Unter Meteorologen ist dieser Wert umstritten, gilt aber trotzdem als offizielles Maximum.

1849 - Im Waffenstillstand zwischen Preußen und Dänemark wird die vorläufige Trennung Schleswigs von Holstein vereinbart.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Ein ausgebüxtes Känguru hüpft durch eine Siedlung in Hardheim (Baden-Württemberg) - und kann so nach einer Woche Freigang wieder eingefangen werden. In einem Garten gelingt es der Polizei «mit vereinten Kräften der Anwohnerschaft», das Känguru mit einem Netz einzufangen.

GEBURTSTAGE

1985 - Mario Gomez (32), deutscher Fußballspieler, FC Bayern München 2009-2013

1977 - Chiwetel Ejiofor (40), britischer Schauspieler («12 Years a Slave»)

1969 - Juliane Banse (48), deutsche Sopranistin (Album «unanswered love»)

1947 - Arlo Guthrie (70), amerikanischer Folksänger («Alice's Restaurant»)

1932 - Jürgen Becker (85), deutscher Schriftsteller und Redakteur («Aus der Geschichte der Trennungen»)

TODESTAGE

2016 - Katharina Focke, deutsche Politikerin (SPD), Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit 1972-1976, Mitglied des Europäischen Parlaments 1979-1989, geb. 1922

2004 - Inge Meysel, deutsche Schauspielerin («Die Ratten», «Die Unverbesserlichen»), geb. 1910

