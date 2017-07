Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 21. Juli

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

29. Kalenderwoche

202. Tag des Jahres

Noch 163 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Florentius, Laurentius, Arbogast

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der Immobilienmilliardär Donald Trump wird von den US-Republikanern auf ihrem Parteitag in Cleveland zum Kandidaten für die Präsidentenwahl im November nominiert.

2015 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt das 2013 eingeführte Betreuungsgeld für nichtig. Der Bund sei für die Regelung nicht zuständig gewesen.

2007 - «Harry Potter and the Deathly Hallows», der siebte und letzte Band der Zauberer-Romane von Joanne K. Rowling, kommt in die Buchläden. In den USA und Großbritannien wird das Buch so schnell verkauft wie noch keines zuvor.

2002 - Der US-Telekom-Riese WorldCom Inc. stellt Insolvenzantrag. Es handelt sich um die bis dahin größte Firmenpleite in der amerikanischen Geschichte.

1997 - Die Münchner Traditionsbanken Bayerische Vereinsbank AG und Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG kündigen ihre Fusion an. Die neue HypoVereinsbank geht 1998 an den Start.

1994 - Der russische Literatur-Nobelpreisträger Alexander Solschenizyn kehrt nach 20 Jahren im Exil in seine Heimatstadt Moskau zurück.

1972 - Am «Blutigen Freitag» explodieren in der nordirischen Hauptstadt Belfast mindestens 20 Bomben der IRA. Dabei werden 9 Menschen getötet und 130 verletzt.

1960 - Mit Sirimavo Bandaranaike (Ceylon/Sri Lanka) steht erstmals eine Frau als frei gewählte Regierungschefin an der Spitze einer Demokratie.

1902 - Auf der Unterelbe bei Hamburg rammt der Schlepper «Hansa» den Raddampfer «Primus». Das Ausflugsschiff sinkt sofort, mehr als 100 Menschen kommen ums Leben.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Ein Café im Toiletten-Look in Indonesien will seinen Gästen mehr bieten als nur eine skurrile Atmosphäre. Der Betreiber wirbt für bessere Hygiene. Im «Kafe Jamban» (dt: WC-Café) in Zentraljava werden Speisen und Getränke in den ortsüblichen Hocktoiletten serviert. Zudem gibt es Informationen über die Richtige Nutzung und Reinigung von Toiletten.

GEBURTSTAGE

1982 - Katrin Bauerfeind (35), deutsche TV-Moderatorin («Bauerfeind»)

1977 - Sarah Biasini (40), französische Schauspielerin («Julie - Agentin des Königs»), Tochter der Schauspielerin Romy Schneider

1962 - Gabi Bauer (55), deutsche TV-Moderatorin und Journalistin (Moderatorin der «ARD-Tagesthemen» 1997-2001)

1942 - Alfred Gomolka (75), deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern 1990-1992

1932 - Horst Pillau (85), deutscher Theater- und Fernsehautor, («Salto Mortale»)

TODESTAGE

1967 - Thomas Dehler, deutscher Politiker (FDP), Bundesjustizminister 1949-1953, geb. 1897

1944 - Claus Schenk Graf von Stauffenberg, deutscher Wehrmachtsoffizier, Kopf des militärischen Widerstandes, wurde nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 auf Hitler erschossen, geb. 1907

