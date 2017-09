Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 27. September

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

26.Sep.2017

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag verurteilt den Dschihadisten Ahmad Al Faqi al Mahdi für die Zerstörung von Unesco- Weltkulturerbe in Mali zu neun Jahren Gefängnis.

2012 - Die Bundeswehr beendet ihren Einsatz in Bosnien-Herzegowina und schließt damit ihre bis dahin längste Auslandsmission ab.

2009 - Bei der Bundestagswahl erzielt die FDP das bis dahin beste Ergebnis ihrer Geschichte und ermöglicht eine schwarz-gelbe Koalition unter CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Die SPD stürzt auf ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis seit 1949.

2007 - Städte sind verpflichtet, Bewohner von stark befahrenen Straßen notfalls auch mit zeitweiligen Fahrverboten vor gesundheitsschädlichem Feinstaub zu schützen, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht.

2002 - Vier Monate nach der Staatsgründung wird Osttimor offiziell als 191. Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen.

1979 - In Bremen gründet Jan Tebbe den «Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club» (ADFC).

1940 - In Berlin schließen Italien, Japan und das Deutsche Reich den Dreimächtepakt, in dem sie sich gegenseitige Unterstützung zusichern und ihre Gebietsansprüche klären.

1822 - Der Franzose Jean-François Champollion gibt bekannt, dass er mit Hilfe des 1799 gefundenen Steins von Rosette die ägyptischen Hieroglyphen entziffert hat. Er weist nach, dass es sich um eine Lautschrift handelt.

1540 - Papst Paul III. bestätigt den 1534 von Ignatius von Loyola gegründeten Jesuitenorden.

AUCH DAS NOCH

2000 - dpa meldet: Ein noch nicht ganz ausgewachsener Elch taucht überraschend in einer schwedischen Schule auf. Das Tier springt durch das geöffnete Fenster in einen Klassenraum.

GEBURTSTAGE

1972 - Steffen Henssler (45), deutscher Koch (Kochbuch «Einfach Henssler»)

1969 - Tanja Kinkel (48), deutsche Schriftstellerin («Die Löwin von Aquitanien»)

1957 - Johann Lafer (60), österreichischer Koch (Restaurant «Le Val d'Or», Kochbuch «Lafer Meine besten Grillrezepte»)

1957 - Peter Sellars (60), amerikanischer Opern- und Theaterregisseur («I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky»)

1947 - Meat Loaf (70), amerikanischer Rocksänger («I'd Do Anything For Love»)

TODESTAGE

1921 - Engelbert Humperdinck, deutscher Komponist («Hänsel und Gretel»), geb. 1854

1917 - Edgar Degas, französischer Maler («Auf der Rennbahn»), geb. 1834