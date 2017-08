Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 28. August

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

35. Kalenderwoche

240. Tag des Jahres

Noch 125 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Augustinus, Elmar, Joachima

HISTORISCHE DATEN

2016 - In einem ZDF-Interview erklärt SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP für «de facto gescheitert».

2012 - Nach erfolglosen Entschärfungsversuchen wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Zentrum von München gesprengt. Es entsteht ein Sachschaden von mehreren Millionen Euro.

2007 - Verheerende Brände in Griechenland kosten 87 Menschen das Leben. Sie vernichteten in wenigen Tagen rund 184.000 Hektar Land - eine Fläche doppelt so groß wie Berlin.

1997 - Justizexperten von Koalition (CDU/CSU, FDP) und SPD einigen sich auf Regelungen zum sogenannten «Großen Lauschangriff». Polizei und Justiz sollen künftig mit versteckten Mini-Sendern und Richtmikrophonen Beweise gegen Schwerkriminelle sammeln können.

1988 - Bei einer Flugschau auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im pfälzischen Ramstein sterben 70 Menschen, als drei Flugzeuge einer italienischen Kunstflugstaffel zusammenstoßen.

1977 - Die DDR-Lyrikerin Sarah Kirsch siedelt von Ost- nach West-Berlin über.

1967 - In der DDR wird per Verordnung die Fünf-Tage-Woche eingeführt und die Arbeitszeit verkürzt; gleichzeitig werden sechs Feiertage zu Werktagen.

1927 - Der Dichter Stefan George erhält den ersten von der Stadt Frankfurt verliehenen Goethepreis.

1922 - In New York wird erstmals Rundfunkwerbung ausgestrahlt. Geworben wird an fünf Tagen hintereinander für ein Apartmenthaus.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Ein Amerikaner darf dank Twitter im Schildkröten-Kostüm heiraten. Mit diesem Tweet hatte er sich hilfesuchend an seine Follower gewandt: «Meine Freundin sagt, wenn dieser Tweet 100.000 Mal retweetet wird, dann darf ich mich an unserer Hochzeit als "Ninja Turtle" verkleiden.» Schon wenige Tage später hatte der Bräutigam in spe die erforderlichen Retweets zusammen. Die «Ninja Turtles» sind Figuren einer bekannten Zeichentrickserie um vier sprechende Schildkröten.

GEBURTSTAGE

1957 - Ai Weiwei (60), chinesischer Künstler

1952 - Christa Goetsch (65), deutsche Politikerin (Grüne), Hamburger Zweite Bürgermeisterin 2008-2010

1952 - Wendelin Wiedeking (65), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender von Porsche 1993-2009

1867 - Umberto Giordano, italienischer Komponist («Andrea Chénier»), gest. 1948

TODESTAGE

1987 - John Huston, amerikanischer Regisseur («Die Ehre der Prizzis»), geb. 1906

1977 - Peter Altmeier, deutscher Politiker, CDU, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz 1947-1969, geb. 1899

