Was geschah am... : Kalenderblatt 2017: 28. Mai

21. Kalenderwoche

148. Tag des Jahres

Noch 217 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Germanus, Wilhelm

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid gewinnt die Champions League. Die Königlichen besiegen im Endspiel in Mailand den Stadtrivalen Atlético Madrid mit 5:3 im Elfmeterschießen.

1995 - Der Rhein-Main-Verkehrsverbund wird eröffnet. Sein 14 000 Quadratkilometer großes Tarifgebiet umfasst zwölf Städte und 15 Landkreise.

1992 - Das Musical «Der blaue Engel» von Peter Zadek und Jerome Savary wird mit Ute Lemper in der Hauptrolle im Berliner Theater des Westens uraufgeführt.

1987 - Der 18-jährige Sportpilot Mathias Rust aus Wedel bei Hamburg durchbricht mit seiner Cessna 172 die sowjetische Luftabwehr und landet ungehindert unmittelbar vor dem Roten Platz in Moskau.

1982 - Johannes Paul II. besucht als erster Papst seit der Kirchenspaltung im Jahre 1535 Großbritannien (bis 2. Juni).

1961 - Der Londoner Rechtsanwalt Peter Benenson gründet die Menschenrechtsorganisation «Amnesty International».

1959 - Der US-Raumfahrtbehörde NASA gelingt es, zwei Affen nach einem 15-minütigen Weltraumflug mit einer «Jupiter»-Rakete lebend und unverletzt in der Nähe der Karibikinsel Antigua zu bergen.

1932 - Die Zuidersee-Bucht in den Niederlanden wird durch einen Damm von der Nordsee getrennt, die letzte Öffnung wird geschlossen. Es entsteht das IJsselmeer.

1871 - Die Pariser Kommune scheitert endgültig. Bei Barrikadenkämpfen sterben 25 000 Menschen, 40 000 werden verhaftet oder nach Neukaledonien und Algerien deportiert.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Aus Liebeskummer schreit sich eine 20-Jährige in Göppingen (Baden-Württemberg) so laut ihren Frust von der Seele, dass die Polizei anrückt. Passanten im Bereich des Bahnhofes hatten in der Nacht laute Schreie gehört und eine Straftat vermutet.

GEBURTSTAGE

1980 - Sarah Nemtsov (37), deutsche Komponistin (Oper «L'Absence»)

1979 - Ricarda Junge (38), deutsche Schriftstellerin («Kein fremdes Land»)

1957 - Louwrens Langevoort (60), niederländischer Intendant, Jurist und Musikwissenschaftler, Intendant der Hamburgischen Staatsoper 2000-2005

1957 - Frank Schätzing (60), deutscher Schriftsteller («Der Schwarm»)

1944 - Rudy Giuliani (73), amerikanischer Politiker, Bürgermeister von New York 1994-2001

TODESTAGE

2014 - Maya Angelou, amerikanische Schriftstellerin und Bürgerrechtlerin («Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt»), geb. 1928

2007 - Jörg Immendorff, deutscher Maler und Bildhauer (Bilderzyklus «Café Deutschland»), geb. 1945

