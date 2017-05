Was geschah am... : Kalenderblatt 2017: 30. Mai

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

22. Kalenderwoche

150. Tag des Jahres

Noch 215 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Ferdinand, Hubert, Jeanne, Reinhild

HISTORISCHE DATEN

2016 - In der Nacht zum 30. Mai sucht ein schweres Frühjahrsgewitter den Norden und Osten Baden-Württembergs heim. Vier Menschen kommen ums Leben. Der kleine Ort Braunsbach wird von einer Geröll- und Schlammlawine zerstört.

2015 - Der VfL Wolfsburg gewinnt zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den DFB-Pokal. Die Mannschaft setzt sich im Berliner Olympiastadion mit 3:1 gegen Borussia Dortmund durch.

2007 - Der UN-Sicherheitsrat in New York beschließt die Einsetzung eines internationalen Tribunals zur Aufklärung des Mordes am früheren libanesischen Regierungschef Rafik Hariri.

2002 - Nach 18 Jahren hebt die Türkei den Ausnahmezustand im überwiegend von Kurden bewohnten Südosten des Landes auf.

1997 - Die NATO und 27 europäische Länder, die dem Bündnis nicht angehören, gründen im portugiesischen Sintra den Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat (EAPR).

1992 - Sendestart des Kultursenders Arte im französischen und deutschen TV über Satellit und Kabel.

1967 - Die ölreiche Provinz Biafra erklärt ihre Unabhängigkeit von Nigeria. Ein blutiger Bürgerkrieg beginnt.

1932 - In Berlin hat «Kuhle Wampe» seine deutsche Erstaufführung. Der Regisseur Slatan Dudow verfilmte ein Drehbuch von Bertolt Brecht und Ernst Ottwald.

1849 - In Preußen wird das bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gültige Dreiklassenwahlrecht eingeführt.

AUCH DAS NOCH

2017 - dpa meldet: Mit einer erfundenen Spendensammlung für einen Kunstrasen-Sportplatz versuchen zwei 13 und 15 Jahre alte Schüler aus dem nordrhein-westfälischen Warstein, ihr Taschengeld aufzubessern. Pech nur, dass einer der Spender den Trick entlarvt und die Polizei ruft. Der 15-Jährige wird wegen Betruges angezeigt, sein Freund ist mit 13 Jahren noch nicht strafmündig.

GEBURTSTAGE

1979 - Harry G (38), deutscher Kabarettist («#HarrydieEhre»)

1965 - Harald Glööckler (52), deutscher Modeschöpfer (Modelabel «Pompöös»)

1946 - Alberto Alessi (71), italienischer Unternehmer, Designer

1942 - Hannelore Kramm (75), deutsche Schauspielerin, Ehefrau des Schlagersängers Heino, (n.a.A. 1941 geboren)

1907 - Elly Beinhorn, deutsche Flugpionierin («Ein Mädchen fliegt um die Welt.»), gest. 2007

TODESTAGE

2007 - Jean-Claude Brialy, französischer Schauspieler und Regisseur («Schrei, wenn Du kannst»), geb. 1933

1992 - Karl Carstens, deutscher Politiker und Völkerrechtler (CDU), Bundespräsident 1979-84, geb. 1914

erstellt am 29.Mai.2017 | 23:55 Uhr