Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 4. August

31. Kalenderwoche, 216. Tag des Jahres

Noch 149 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Johannes

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der prominente chinesische Bürgerrechtsanwalt Zhou Shifeng wird wegen «Untergrabung der Staatsgewalt» zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt.

2015 - Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) entlässt Generalbundesanwalt Harald Range. Grund waren Differenzen bei Ermittlungen wegen Landesverrats gegen Blogger von «Netzpolitik.org».

2014 - Der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch tritt nach drei Jahren als Vorstandsvorsitzender des Bau- und Dienstleistungskonzerns Bilfinger zurück.

2007 - Die NASA schickt die Raumsonde «Phoenix» in Cape Canaveral (Florida) auf die etwa 675 Millionen Kilometer lange Reise zum Mars. Sie erreicht ihr Ziel am 26. Mai 2008.

2000 - Wissenschaftler entdecken im US-Bundesstaat Oregon einen unterirdischen Pilz, der mit etwa 880 Hektar der größte lebende Organismus sein soll, der je auf der Erde gefunden wurde.

1995 - Die kroatische Armee beginnt mit der Rückeroberung der selbst ernannten Serbischen Republik Krajina. Binnen drei Tagen bringt Kroatien das in der Mehrheit von Serben bewohnte Gebiet wieder in seine Gewalt.

1944 - Das jüdische Mädchen Anne Frank wird zusammen mit seiner Familie in einem Versteck in Amsterdam entdeckt und nach Deutschland in ein Konzentrationslager deportiert.

1931 - Kurt Tucholsky beschreibt in einem Beitrag für die Wochenzeitung «Die Weltbühne», wie im Ersten Weltkrieg Feldgendarmen Deserteure niederschossen. Hieraus stammt das Zitat «Soldaten sind Mörder».

1914 - Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in das neutrale Belgien am Vortag erklärt Großbritannien dem Deutschen Reich den Krieg.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Mit einem Shetlandpony im Kofferraum ihres Kleinwagens ist eine Frau mehr als 100 Kilometer weit gefahren. Der nicht ganz artgerechte Pferdetransport war der Polizei im westfälischen Bad Oeynhausen aufgefallen. Die Beamten stoppten die Fahrt, ließen das Tier aus dem engen Kofferraum und versorgten es.

GEBURTSTAGE

1961 - Barack Obama (56), amerikanischer Politiker, 44. Präsident der USA 2009-2017; Friedensnobelpreis 2009

1957 - Peter Frey (60), deutscher Journalist, Chefredakteur des ZDF seit 2010

1942 - Gunter Thielen (75), deutscher Medienmanager, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann AG 2002-2007

1932 - Mordillo (85), argentinischer Zeichner und Cartoonist («Mordillo Lovestory», «Das Giraffenbuch»)

1912 - Raoul Wallenberg, schwedischer Diplomat, Retter zehntausender ungarischer Juden vor dem Holocaust, starb wahrscheinlich 1947 in einem Moskauer Gefängnis

TODESTAGE

2007 - Jean-Marie Lustiger, französischer Kardinal, Erzbischof von Paris 1981-2005, Mitglied der Académie française, geb. 1926

1977 - Ernst Bloch, deutscher Philosoph (Hauptwerk «Das Prinzip Hoffnung»), geb. 1885

