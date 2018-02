Was geschah am ... : Kalenderblatt 2018: 14. Februar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Februar 2018:

13. Februar 2018, 23:55 Uhr

7. Kalenderwoche, 45. Tag des Jahres

Noch 320 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Cyrillus, Giovanni, Valentin

HISTORISCHE DATEN

2017 - Deniz Yücel, deutsch-türkischer Korrespondent der «Welt», wird in der Türkei wegen Terrorismus festgenommen. Der Fall belastet das deutsch-türkische Verhältnis.

2014 - Bundeslandwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich (CSU) tritt wegen angeblichen Verrats von Dienstgeheimnissen zurück. Er hatte die SPD-Spitze über den Pornografie-Verdacht gegen den Abgeordneten Sebastian Edathy (SPD) informiert.

2003 - Klon-Schaf Dolly wird wegen einer Lungenentzündung eingeschläfert. Dolly wurde 1996 als erster Klon eines erwachsenen Säugetieres geboren.

1993 - Algirdas Brasauskas wird zum ersten Präsidenten Litauens seit dem Zweiten Weltkrieg gewählt.

1983 - Im Münchner Universitätsklinikum Großhadern findet die erste Herz-Lungen-Transplantation in Deutschland statt.

1981 - Die TV-Show «Wetten, dass...?» mit Frank Elstner wird erstmals ausgestrahlt.

1978 - Hans-Peter Bull (SPD) tritt sein Amt als erster Bundesbeauftragter für den Datenschutz an.

1918 - In Russland löst der der Julianische Kalender den Gregorianischen Kalender ab.

1876 - Der Schotte Alexander Graham Bell stellt das erste brauchbare Telefon vor.

GEBURTSTAGE

1967 - Mark Rutte (51), niederländischer Politiker, Ministerpräsident seit 2010

1962 - Josef Hader (56), österreichischer Kabarettist und Schauspieler («Ein halbes Leben»)

1953 - Hans Krankl (65), österreichischer Fußballspieler und -trainer, 34 Tore als Spieler der Nationalmannschaft 1973-85, Trainer der Nationalelf 2002-2005

1945 - Fürst Hans-Adam II. (73), Fürst von und zu Liechtenstein seit 1989

1943 - Maceo Parker (75), amerikanischer Jazz-Musiker («My Baby Loves You», Konzertfilm «My first name is Maceo»), spielte lange in der Band von James Brown

TODESTAGE

1988 - Frederick Loewe, amerikanischer Musical-Komponist («My Fair Lady»), geb. 1901

1983 - Lina Radke, deutsche Leichtathletin, Goldmedaille über 800 m bei den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam, erste deutsche Olympiasiegerin in der Leichtathletik, geb. 1903