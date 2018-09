Was geschah am ... : Kalenderblatt 2018: 20. September

Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. September 2018:

19. September 2018, 23:55 Uhr

38. Kalenderwoche

263. Tag des Jahres

Noch 102 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Eustachius, Giovanni, Warin

HISTORISCHE DATEN

2017 - Mit bis zu 230 Stundenkilometern prallt Hurrikan «Maria» auf die US-Karibikinsel Puerto Rico und richtet schwerste Schäden an. Die offizielle Zahl der Todesopfer steigt in den sechs Monaten danach auf 2975.

2013 - Der international gesuchte Mafiaboss Francesco Nirta wird nach sechs Jahren auf der Flucht in Nieuwegein bei Utrecht (Niederlande) festgenommen. Er stand auf der Liste der zehn gefährlichsten flüchtigen Verbrecher Italiens.

2008 - Bei einem Anschlag auf das Marriott-Hotel in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad werden 53 Menschen getötet und 260 verletzt. Ein Selbstmordattentäter sprengt sich in einem Lieferwagen vor dem von vielen Ausländern besuchten Luxushotel in die Luft. Eine islamistische Gruppe bekennt sich zu dem Anschlag.

2003 - Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge weiht bei St. Petersburg eine Gedenkstätte für alle 850.000 im Zweiten Weltkrieg in Russland getöteten deutschen Soldaten ein.

1988 - Die Rote Armee Fraktion (RAF) verübt auf den Finanzstaatssekretär Hans Tietmeyer und dessen Fahrer einen Anschlag, bei dem jedoch niemand verletzt wird.

1973 - Die Notrufnummern 110 und 112 werden bundesweit eingeführt.

1938 - Der Firma DuPont wird in den USA das Patent für Nylon erteilt.

1898 - Die Tageszeitung «Berliner Morgenpost» erscheint zum ersten Mal.

1697 - Der Pfälzische Erbfolgekrieg, den Ludwig XIV. angezettelt hatte, endet mit dem Frieden von Rijswijk (Niederlande). Dabei wird die Rheingrenze als Grenze zwischen Deutschland und Frankreich festgelegt.

GEBURTSTAGE

1993 - Julian Draxler (25), deutscher Fußballspieler, 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister

1964 - Maggie Cheung (54), chinesische Schauspielerin («In the Mood for Love»)

1953 - Joachim Unseld (65), deutscher Verleger, Sohn des verstorbenen Verlegers Siegfried Unseld, übernimmt 1994 die Frankfurter Verlagsanstalt

1948 - George R. R. Martin (70), amerikanischer Schriftsteller (Fantasy-Epos «Das Lied von Eis und Feuer»)

1948 - Adrian Piper (70), amerikanische Konzeptkünstlerin und Philosophin, «Goldener Löwe» als beste Künstlerin (Biennale 2015)

TODESTAGE

2006 - Sven Nykvist, schwedischer Kameramann («Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins»), geb. 1922

1898 - Theodor Fontane, deutscher Schriftsteller («Effi Briest», «Der Stechlin»), geb. 1819