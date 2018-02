Was geschah am... : Kalenderblatt 2018: 22. Februar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Februar 2018:

von dpa

21. Februar 2018, 23:55 Uhr

8. Kalenderwoche

53. Tag des Jahres

Noch 312 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Margareta

HISTORISCHE DATEN

2017 - Mehr als ein Jahr nach seinem Tod wird David Bowie bei den Brit Awards ausgezeichnet. Er erhält den Preis als bester britischer Solokünstler und für das beste britische Album.

2014 - Das ukrainische Parlament erklärt Präsident Viktor Janukowitsch für abgesetzt und ordnet Neuwahlen an. Seine Widersacherin Julia Timoschenko kommt aus der Haft frei.

2008 - Der frühere VW-Betriebsratschef Klaus Volkert wird wegen seiner Verwicklung in die VW-Affäre um Untreue und Lustreisen auf Firmenkosten vom Landgericht Braunschweig zu einer Haftstrafe verurteilt.

1993 - Der UN-Sicherheitsrat beschließt, ein Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien zu schaffen.

1970 - Der israelische Außenminister Abba Eban trifft als erstes israelisches Regierungsmitglied zu einem offiziellen Besuch in der Bundesrepublik ein.

1943 - Die Geschwister Hans und Sophie Scholl, Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe «Die Weiße Rose», werden in München hingerichtet.

1938 - Im Wüstenemirat Kuwait wird Erdöl entdeckt.

1933 - Der US-Autorennfahrer Malcolm Campbell stellt in seinem 2500 PS starken «Blue Bird» mit 437 km/h einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf.

1848 - Die Februarrevolution in Frankreich beginnt. Der Aufstand von Studenten, Bürgern und Arbeitern in Paris führt zur Abdankung des «Bürgerkönigs» Louis Philippe am 24. Februar.

GEBURTSTAGE

1953 - Mark Zurmühle (65), Schweizer Theaterregisseur und Intendant, Intendant des Deutschen Theater Göttingen 1999-2014

1943 - Horst Köhler (75), deutscher Politiker (CDU), Bundespräsident 2004-2010

1938 - Karin Dor, deutsche Schauspielerin (James Bond-Film «Man lebt nur zweimal»), gest. 2017

1938 - Christa Luft (80), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin (Die Linke), Wirtschaftsministerin der DDR 1989- 1990

1928 - Paul Dooley (90), amerikanischer Schauspieler («The Player»)

TODESTAGE

2013 - Ernst Breit, deutscher Gewerkschafter, Vorsitzender des DGB 1982-90, geb. 1924

2013 - Wolfgang Sawallisch, deutscher Dirigent, Pianist und Theaterintendant, Künstlerischer Leiter und Direktor der Bayerischen Staatsoper in München 1982-92, Leiter des Philadelphia Orchestra 1993-2003, geb. 1923