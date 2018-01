Was geschah am ... : Kalenderblatt 2018: 29. Januar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Januar 2018:

28. Januar 2018, 23:55 Uhr

5. Kalenderwoche

29. Tag des Jahres

Noch 336 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Aquilin, Poppo, Radegund, Valerius

HISTORISCHE DATEN

2017 - Ein Vater findet seine zwei Kinder und vier Freunde tot in einer Gartenlaube in Arnstein (Bayern). Die sechs Jugendlichen starben an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ursache war ein vom Vater aufgestellter Stromgenerator.

2016 - Die Polizei nimmt in Süditalien zwei seit langem gesuchte Clanchefs der kalabrischen 'Ndrangheta fest. Der Ältere, Giuseppe Ferraro, war seit 18 Jahren auf der Flucht.

2011 - Bei einem Zugunglück nahe Oschersleben in Sachsen-Anhalt kommen zehn Menschen ums Leben, als ein Nahverkehrszug mit einem Güterzug zusammenstößt.

2002 - US-Präsident George W. Bush bezeichnet den Irak, den Iran und Nordkorea als «Achse des Bösen».

1998 - In Washington unterzeichnen Regierungsvertreter der 15 beteiligten Staaten ein Abkommen über Bau und Betrieb der Internationalen Weltraumstation (ISS).

1993 - Die Bundespost veröffentlicht die ab 1. Juli geltenden fünfstelligen Postleitzahlen.

1956 - Das Theaterstück «Der Besuch der alten Dame» von Friedrich Dürrenmatt wird in Zürich uraufgeführt. 1938 - Der deutsche Chemiker Paul Schlack entdeckt Polyamid 6 und entwickelt daraus die reiß- und scheuerfeste Textilfaser Perlon.

1930 - Gegen eine Anleihe von 125 Millionen US-Dollar überträgt das Deutsche Reich das gerade eingerichtete Zündholzmonopol dem schwedischen Kreuger-Konzern. Es endet 1983.

GEBURTSTAGE

1978 - Martin Schmitt (40), deutscher Skispringer; Weltcup- Gesamtsieger 1998/1999 und 1999/2000; Weltmeister 1999 und 2001; Olympiasieger (Mannschaft) 2002

1968 - Susi Erdmann (50), deutsche Rodlerin und Bobfahrerin, Rodel- Weltmeisterin 1989,1991,1997, Bob-Weltmeisterin 2003, 2004

1948 - Guido Knopp (70), deutscher Journalist und Historiker, Leiter des Programmbereichs Zeitgeschichte beim ZDF 1984-2013

1933 - Sacha Distel, französischer Chansonnier («Scoubidou») und Komponist, gest. 2004

1918 - John Forsythe, amerikanischer Schauspieler («Der Denver Clan»), gest. 2010

TODESTAGE

2015 - Colleen McCullough, australische Schriftstellerin («Die Dornenvögel»), geb. 1937

1993 - Kay Lorentz, deutscher Kabarettist, gründete 1947 mit seiner Frau Lore das Kabarett «Kom(m)ödchen», geb. 1920