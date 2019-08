Was geschah am... : Kalenderblatt 2019: 12. August

Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. August 2019:

von dpa

11. August 2019, 23:55 Uhr

33. Kalenderwoche, 224. Tag des Jahres

Noch 141 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Radegund

HISTORISCHE DATEN

2018 - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa startet eine Sonde, die erstmals die extrem heiße Sonnenatmosphäre durchfliegen soll. Die «Parker Solar Probe» soll sich der Sonne bis auf rund 6,2 Millionen Kilometer nähern.

2017 - Nach Schlägereien bei einer Rassisten-Demonstration in Charlottesville (US-Staat Virginia) steuert ein Mann sein Auto in eine Menschengruppe und tötet eine 32-Jährige.

2014 - Schwerbewaffnete Männer überfallen auf dem Flughafen von Santiago de Chile einen Geldtransportwagen und erbeuten sechs Milliarden Pesos (7,8 Mio. Euro), die auf ein Flugzeug verladen werden sollten.

2009 - In Mittelhessen wird bei Ausgrabungen ein römischer Pferdekopf gefunden. Er ist nach Einschätzung von Fachleuten so bedeutend wie die Himmelsscheibe von Nebra und der Keltenfürst vom Glauberg.

2002 - In Zinnwald-Georgenfeld im östlichen Erzgebirge fallen innerhalb von 24 Stunden 312 Liter Regen pro Quadratmeter, noch nie zuvor war in Deutschland an einem Tag mehr Niederschlag gemessen worden.

1949 - Die Genfer Abkommen zum Schutz der Zivilbevölkerung und der Kriegsopfer werden unterzeichnet. Diese «Genfer Konventionen» treten am 21. Oktober 1950 in Kraft.

1944 - Im italienischen Bergdorf Sant' Anna di Stazzema in der Toskana werden hunderte Zivilisten von Angehörigen einer SS-Panzergrenadierdivision ermordet. 560 Menschen sterben bei dem Massaker, darunter zahlreiche Frauen und Kinder.

1919 - Bayern erhält eine demokratische Verfassung. Mit der Bamberger Verfassung bekommen Bürger erstmals in Deutschland das Recht der Verfassungsbeschwerde.

1759 - Bei Kunersdorf (heute Kunowice in Polen) erleiden preußische Truppen im Siebenjährigen Krieg eine schwere Niederlage durch die Österreicher und die Russen.

GEBURTSTAGE

1954 - François Hollande (65), französischer Politiker, Staatspräsident 2012-2017

1954 - Pat Metheny (65), amerikanischer Jazzgitarrist

1949 - Mark Knopfler (70), britischer Rockmusiker, Mitbegründer, Sänger und Lead-Gitarrist der Gruppe Dire Straits (Album: «Brothers In Arms»)

1939 - George Hamilton (80), amerikanischer Schauspieler (Kinofilm «Viva Maria!»)

1939 - Claus Wilcke (80), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher («Percy Stuart»)

TODESTAGE

2014 - Lauren Bacall, amerikanische Schauspielerin( «Tote schlafen fest»), Witwe von Humphrey Bogart, geb. 1924

1964 - Ian Fleming, britischer Schriftsteller, Schöpfer des Geheimagenten «James Bond 007», geb. 1908