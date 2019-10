Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 14. Oktober

Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Oktober 2019:

42. Kalenderwoche, 287. Tag des Jahres

Noch 78 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Burkhard, Fortunata, Hildegund, Kalixtus

HISTORISCHE DATEN

2018 - Bei der Landtagswahl in Bayern verliert die regierende CSU mit 37,2 Prozent ihre absolute Mehrheit. Die SPD hat mit 9,7 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis. Die Grünen (17,6 %), die Freien Wähler (11,6) und die AfD (10,2) werden zweistellig.

2016 - Bund und Länder einigen sich nach jahrelangen Verhandlungen auf einen neuen Länderfinanzausgleich. Vom Jahr 2020 an soll die Umverteilung unter finanziell starken und schwachen Ländern sowie zwischen Bund und Ländern neuen Regeln folgen.

2012 - Der Extremsportler Felix Baumgartner durchbricht als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer. Der 43-jährige Österreicher erreicht bei seinem Sprung über der Wüste des US-Bundesstaates New Mexico eine Höchstgeschwindigkeit von 1357,6 Kilometern pro Stunde.

1999 - Die deutsche Dasa und die französische Aerospatiale Matra wollen zum drittgrößten Luft- und Raumfahrtunternehmen der Welt verschmelzen, der European Aeronautic Defence and Space Company (EADS). Im Jahr 2000 wird die Fusion von der EU unter Auflagen genehmigt.

1994 - Der Friedensnobelpreis wird Israels Außenminister Schimon Peres, Ministerpräsident Izchak Rabin und PLO-Chef Jassir Arafat zuerkannt.

1954 - Der Bundestag verabschiedet das Gesetz über die Gewährung von Kindergeld und die Einrichtung von Familienausgleichskassen («Kindergeldgesetz»).

1939 - Ein deutsches U-Boot versenkt im Hafen von Scapa Flow (Orkney-Inseln) das britische Schlachtschiff «Royal Oak».

1809 - Frankreich und Österreich schließen den «Frieden von Schönbrunn». Österreich tritt das Innviertel und Salzburg an Bayern, die «Illyrischen Provinzen» (Istrien, Triest usw.) an Frankreich, Westgalizien an das Großherzogtum Warschau und Ostgalizien an Russland ab. Österreich wird damit zum Binnenstaat.

1806 - In der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt unterliegen die preußischen Truppen dem Heer Napoleons.

GEBURTSTAGE

1989 - Mia Wasikowska (30), australische Schauspielerin («Alice im Wunderland»)

1947 - Lukas Resetarits (72), österreichischer Kabarettist und Schauspieler («Kottan ermittelt»)

1944 - Udo Kier (75), deutscher Filmschauspieler («Olifant»)

1939 - Ralph Lauren (80), amerikanischer Modeschöpfer, gründet 1968 seine erste Marke Polo Fashions

1894 - Heinrich Lübke, deutscher Politiker (CDU), Bundespräsident 1959-1969, gest. 1972

TODESTAGE

1999 - Julius Nyerere, tansanischer Politiker, Staatspräsident 1964-1985, geb. 1922

1959 - Errol Flynn, australisch-amerikanischer Filmschauspieler («Die Abenteuer des Don Juan», «Der Freibeuter»), geb. 1909