Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 19. Dezember

Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Dezember 2019:

18. Dezember 2019, 23:55 Uhr

51. Kalenderwoche, 353. Tag des Jahres

Noch 12 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Konrad

HISTORISCHE DATEN

2018 - Das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» entschuldigt sich für einen Betrugsfall im eigenen Haus. Ein Redakteur habe in «großem Umfang seine eigenen Geschichten gefälscht und Protagonisten erfunden».

2009 - Nach einer Pannenserie beim Eurostar sitzen mehr als 2000 Passagiere stundenlang im Tunnel unter dem Ärmelkanal fest.

2004 - Der Freizeitpark «Tropical Islands» wird in der Gemeinde Brand (Brandenburg) südlich von Berlin mit einer Gala eröffnet. Der Park öffnet offiziell am 20. Dezember.

1999 - Portugal gibt um Mitternacht zum 20. Dezember 1999 seine letzte Asien-Kolonie Macao nach 442-jähriger Herrschaft an China zurück.

1969 - Der amerikanische Spielfilm «Easy Rider» mit Dennis Hopper und Peter Fonda in den Hauptrollen kommt in die deutschen Kinos.

1946 - Der Indochinakrieg beginnt mit einem Angriff kommunistischer Vietminh-Kämpfer auf französische Truppen in Hanoi.

1939 - Der deutsche 236 Meter lange Luxus-Schnelldampfer «Columbus» versenkt sich im Atlantik, nachdem ihn der britische Zerstörer «Hyperion» gestellt hat.

1909 - Borussia Dortmund wird als «Ballspiel-Verein Borussia 1909» gegründet.

1901 - Der erste Abschnitt der Uganda-Bahn wird in Kenia fertig gestellt. Von Mombasa am Indischen Ozean führt die Eisenbahnlinie zunächst in das 930 Kilometer entfernte Port Florence (heute Kisumu) am Viktoriasee.

GEBURTSTAGE

1954 - Oswald Metzger (65), deutscher Publizist und Politiker (bis 1979 SPD-Mitglied, 1987-2007 Mitglied bei den Grünen, seit 2008 Mitglied der CDU)

1949 - Jupp Kapellmann (70), deutscher Fußballspieler, Bayern München 1973-79, TSV 1860 München 1979-81

1944 - Richard Leakey (75), kenianischer Anthropologe («Die Suche nach dem Menschen. Wie wir wurden, was wir sind»), Politiker und Tierschützer

1929 - Paul Nizon (90), Schweizer Kunsthistoriker und Schriftsteller («Canto», «Im Bauch des Wals»)

1894 - Paul Dessau, deutscher Komponist (Oper «Puntila»), gest. 1979

TODESTAGE

1999 - Desmond Llewelyn, britischer Schauspieler, spielte in 17 James-Bond-Filmen den «Q», geb. 1914

1944 - Rudolph Karstadt, deutscher Warenhausgründer, geb. 1856