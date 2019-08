Was geschah am... : Kalenderblatt 2019: 27. August

Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. August 2019:

26. August 2019, 23:55 Uhr

35. Kalenderwoche, 239. Tag des Jahres Noch 126 Tage bis zum Jahresende Sternzeichen: Jungfrau Namenstag: Gebhard, Monika

HISTORISCHE DATEN

2017 - Fünf Bergsteiger einer sechsköpfigen Seilschaft aus Bayern stürzen in den österreichischen Alpen in den Tod.

2014 - Das Bundeskabinett beschließt die Einführung eines nationalen Gedenktages für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Am 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, soll in Zukunft auch an das Schicksal der deutschen Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs erinnert werden.

2009 - Eine junge Frau ist in den USA 18 Jahre lang von einem Ehepaar gefangen gehalten und sexuell missbraucht worden. Die 29 Jahre alte Jaycee Lee Dugard war als Elfjährige entführt worden und taucht in der Nähe ihres Elternhauses wieder auf.

2003 - Mars und Erde kommen sich mit knapp 56 Millionen Kilometern so nahe wie seit fast 60.000 Jahren nicht mehr.

1979 - Lord Louis Mountbatten, Mitglied des britischen Königshauses und letzter Vizekönig Indiens, stirbt bei einem Bombenanschlag der IRA auf seine Jacht vor der Küste Irlands.

1939 - Bei Rostock gelingt der Flug des ersten Düsenflugzeugs der Welt, einer «He 178» des deutschen Konstrukteurs Ernst Heinkel.

1859 - Die Bohrungen von Edwin L. Drake im US-Bundesstaat Pennsylvania erbringen erstmals etwa 4000 Liter Erdöl innerhalb eines Tages. Damit beginnt weltweit der Ansturm auf das «schwarze Gold» und seine industrielle Nutzung.

1824 - Der Soldat Johann Christian Woyzeck, historisches Vorbild für Georg Büchners Drama Woyzeck, wird auf dem Leipziger Marktplatz wegen Mordes hingerichtet.

1664 - Die niederländische Kolonie Nieuw Amsterdam auf der Insel Manhattan wird von einer britischen Flotte eingenommen und in New York umbenannt.

GEBURTSTAGE

1994 - Domenic Weinstein (25), deutscher Radsportler, Europameister 2018 in 4000-Meter-Einerverfolgung

1986 - Sebastian Kurz (33), österreichischer Politiker, Außenminister 2013-2017, Bundeskanzler 2017-2019

1979 - Ole Bischof (40), deutscher Judoka, Olympiasieger 2008 in Peking

1939 - Niki Pilic (80), kroatischer Tennistrainer, Kapitän der deutschen Daviscup-Mannschaft 1985-1997

1929 - Ira Levin, amerikanischer Schriftsteller und Dramatiker («Rosemaries Baby», «Die Frauen von Stepford»), gest. 2007

TODESTAGE

1999 - Dom Hélder Câmara, brasilianischer Befreiungstheologe, Erzbischof von Olinda und Recife 1964-1985, geb. 1909

1969 - Erika Mann, deutsche Schriftstellerin, Journalistin und Schauspielerin, Tochter von Thomas Mann, geb. 1905