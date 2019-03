Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 28. März

Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. März 2019

27. März 2019, 23:55 Uhr

13. Kalenderwoche

87. Tag des Jahres

Noch 278 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Guntram, Gundelind

HISTORISCHE DATEN

2018 - In Hamburg wird der bisherige Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) zum neuen Chef des rot-grünen Senats gewählt. Er folgt Olaf Scholz (SPD), der als Vizekanzler und Bundesfinanzminister nach Berlin wechselte.

2017 - Der Tropensturm «Debbie» zieht von Queensland im Osten Australiens bis Neuseeland. Das Unwetter tötet bis Anfang April 14 Menschen und richtet Schäden in Milliardenhöhe an.

2014 - Die Botschafter der 28 Nato-Staaten entscheiden sich in Brüssel für Jens Stoltenberg als neuen Nato-Generalsekretär.

2012 - Das Insolvenzverfahren über die Drogeriekette Schlecker wird vom Amtsgericht Ulm eröffnet.

2009 - Die Synoden der Landeskirchen von Nordelbien, Mecklenburg und Pommern stimmen dem Fusionsvertrag zur Bildung einer Nordkirche zu.

1989 - Das serbische Parlament hebt die weitgehenden Autonomie- und Selbstverwaltungsrechte der Provinzen Kosovo und Vojvodina auf.

1981 - In München wird die Neue Pinakothek wiedereröffnet. Der für 104,7 Millionen Mark errichtete Neubau ist Nachfolger der 1944 ausgebombten Neuen Pinakothek.

1979 - Im Kernkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg (Pennsylvania) wird beim bis dahin schwersten Atomunfall in den USA eine radioaktive Wolke freigesetzt. 200.000 Menschen werden in Sicherheit gebracht.

1939 - Truppen des späteren Diktators Francisco Franco marschieren kampflos in Madrid ein und erklären am 1. April den spanischen Bürgerkrieg für beendet.

GEBURTSTAGE

1949 - Bernhard Heitzer (70), deutscher Volkswirtschaftler, Präsident des Bundeskartellamts 2007-2009

1944 - Udo Reiter, deutscher Rundfunkjournalist, Intendant des MDR 1991-2011, ARD-Vorsitzender 1997-99, gest. 2014

1939 - Carl-Dieter Spranger (80), deutscher Politiker und Jurist (CSU), Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1991-1998

1824 - Ludwig Büchner, deutscher Philosoph und Arzt («Kraft und Stoff»), Bruder von Georg Büchner, Gründer des Deutschen Freidenkerbundes, gest. 1899

1799 - Karl Adolph von Basedow, deutscher Arzt, beschrieb die nach ihm benannte «Basedowsche Krankheit», gest. 1854

TODESTAGE

2004 - Peter Ustinov, britischer Schauspieler («Quo Vadis?»), Autor («Der alte Mann und Mr. Smith») und Regisseur, geb. 1921

1969 - Dwight D. Eisenhower, amerikanischer Politiker und General, 34. Präsident der Vereinigten Staaten 1953-1961, geb. 1890