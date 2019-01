Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 30. Januar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Januar 2019:

5. Kalenderwoche

30. Tag des Jahres

Noch 335 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Adelgund, Martina, Serena, Thiathild

HISTORISCHE DATEN

2018 - US-Präsident Donald Trump will das berüchtigte Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba offen lassen. Das kündigt er in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress an.

2017 - Wegen eines Streits über seine Vertragsverlängerung tritt Bahnchef Rüdiger Grube überraschend zurück. Nachfolger wird das für Finanzen zuständige Vorstandsmitglied Richard Lutz.

2009 - Das kommunistische Nordkorea verschärft seinen Konfrontationskurs gegenüber Südkorea und erklärt einseitig alle Abkommen über Aussöhnung und Entspannung für nichtig.

1994 - Die Deutschen Blauhelme beenden ihren humanitären Hilfseinsatz in Somalia.

1969 - Auf dem Dach des Apple-Hauses in London geben die Beatles ihr letztes Live-Konzert. Wegen eines Verkehrschaos beendet die Polizei den Auftritt nach rund 40 Minuten.

1937 - Wegen der nachträglichen Verleihung des Friedensnobelpreises von 1935 an den Pazifisten Carl von Ossietzky verbieten die Nationalsozialisten allen Deutschen fortan die Annahme eines Nobelpreises.

1934 - In Deutschland werden die Hoheitsrechte der Länder auf das Reich übertragen und die Länderregierungen der Reichsregierung unterstellt.

1889 - Der österreichische Erzherzog und Kronprinz Rudolf begeht mit seiner 18-jährigen Geliebten Baronesse Mary Vetsera im Jagdschloss Mayerling Selbstmord.

1649 - König Karl I. von England wird wegen Tyrannei und Anzettelung eines Bürgerkrieges hingerichtet.

GEBURTSTAGE

1974 - Christian Bale (45), britischer Schauspieler («Batman»)

1968 - König Felipe VI. (51), spanischer König seit 2014

1959 - Jody Watley (60), amerikanische R&B-Sängerin, Grammy-Award 1987

1954 - Jochen Kowalski (65), deutscher Sänger, Stimmlage Altus

1939 - Kathrin Ackermann (81), deutsche Schauspielerin («Eine glückliche Familie»)

TODESTAGE

2009 - Hans Beck, deutscher Spielzeugentwickler, Erfinder der Playmobil-Figuren, geb. 1929

1969 - Fritzi Massary, österreichische Operettensängerin, feierte in den 1920er Jahren Erfolge am Berliner Metropol-Theater in Operetten wie «Die Csárdásfürstin» oder «Eine Frau, die weiß, was sie will», geb. 1882