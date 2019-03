Was geschah am... : Kalenderblatt 2019: 4. März

Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. März 2019

von dpa

03. März 2019, 23:55 Uhr

10. Kalenderwoche

63. Tag des Jahres

Noch 302 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Kasimir, Rupert

HISTORISCHE DATEN

2018 - In der englischen Stadt Salisbury werden der frühere russische Geheimagent Sergej Skripal und seine Tochter mit dem Nervengift Nowitschok attackiert. Beide überleben. Großbritannien macht Russland verantwortlich, Moskau weist das zurück.

2016 - Kurz vor seinem 85. Geburtstag heiratet Medienmogul Rupert Murdoch das frühere Model Jerry Hall, Exfrau von Mick Jagger.

2014 - Estlands Ministerpräsident Andrus Ansip tritt offiziell zurück. Er hatte diesen Schritt Ende Februar nach fast neunjähriger Amtszeit angekündigt.

2009 - Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag stellt erstmals einen Haftbefehl gegen einen amtierenden Staatschef aus. Das Gericht wirft dem sudanesischen Präsidenten Omar al-Baschir Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Krisenregion Darfur vor.

2004 - Der Bundestag beschließt die Einrichtung eines neuen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

1999 - In den USA erscheint das Buch «Monica's Story» von Andrew Morton über die ehemalige Praktikantin im Weißen Haus, Monica Lewinsky.

1979 - Papst Johannes Paul II. erklärt in der ersten Enzyklika seines Pontifikats, «Redemptor Hominis», dass Christus der Erlöser aller Menschen sei.

1954 - Der «Starfighter», das neue Kampfflugzeug Lockheed F-104 der amerikanischen Air Force, startet zu seinem Erstflug.

1801 - Der dritte Präsident der USA, Thomas Jefferson, wird in Washington in sein Amt eingeführt.

GEBURTSTAGE

1965 - Khaled Hosseini (54), amerikanischer Schriftsteller und Arzt («Tausend strahlende Sonnen», «Drachenläufer»)

1947 - Jan Garbarek (72), norwegischer Saxofonist («In Praise of Dreams», «Officium Novum»)

1944 - Bobby Womack, amerikanischer Soulmusiker («It's All Over Now», «Fly Me to the Moon»), gest. 2014

1929 - Bernard Haitink (90), niederländischer Dirigent, Musikdirektor des Royal Opera House in London 1988-2002

1394 - Heinrich der Seefahrer, portugiesischer Adliger, initiierte zahlreiche Forschungsreisen an der Küste Afrikas, gest. 1460

TODESTAGE

2013 - Jérôme Savary, französisch-argentinischer Regisseur und Theaterleiter («Grand Magic Circus»), geb. 1942

1994 - John Candy, kanadischer Filmschauspieler und Komiker («Spaceballs», «Cool Runnings»), geb. 1950