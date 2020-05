Was geschah am... : Kalenderblatt 2020: 10. Mai

Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Mai 2020:

Avatar_prignitzer von dpa

09. Mai 2020, 23:55 Uhr

19. Kalenderwoche, 131. Tag des Jahres

Noch 235 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Gordian, Juan

HISTORISCHE DATEN

2019 - Der US-Fahrdienstleister Uber geht in New York an die Börse. Das Interesse der Anleger bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück. Der Erlös liegt bei rund 8,1 Milliarden Dollar (7,2 Mrd Euro).

2018 - Emmanuel Macron wird in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis geehrt. Von Deutschland fordert der französische Präsident eine Abkehr vom strikten Sparkurs und mehr Mut bei der Reform Europas.

2015 - Der bis dahin längste Streik bei der Deutschen Bahn geht nach 127 Stunden zu Ende. Der Ausstand der Lokführer ist der achte Ausstand im Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn.

2010 - Die EU spannt zur Rettung kriselnder Euro-Mitglieder vor dem Staatsbankrott einen Rettungsschirm. Insgesamt 750 Milliarden Euro Kredite könnten im Notfall fließen, geknüpft an strenge Bedingungen zur Haushaltssanierung.

2005 - In Berlin wird das Denkmal für die ermordeten Juden Europas eingeweiht. Das Mahnmal mit 2711 Betonstelen wurde vom amerikanischen Architekten Peter Eisenman entworfen.

2000 - Bundespräsident Johannes Rau ehrt den tschechischen Staatspräsidenten Vaclav Havel in Berlin mit der höchsten deutschen Auszeichnung, der Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik.

1990 - Die Kultusminister der Länder einigen sich darauf, die Abschlusszeugnisse, die in der DDR zum Hochschulstudium berechtigten, in der Bundesrepublik anzuerkennen.

1940 - Der britische Premierminister Neville Chamberlain tritt zurück. Nachfolger wird Winston Churchill, der eine Allparteienregierung bildet.

1655 - Englische Truppen erobern die spanische Kolonie Jamaika. Die Karibikinsel bleibt bis zur Unabhängigkeit 1962 britisch. Noch heute ist die britische Königin Elizabeth II. Staatsoberhaupt.

GEBURTSTAGE

1970 - Gabriela Montero (50), venezolanisch-amerikanische Pianistin

1965 - Linda Evangelista (55), kanadisches Model

1960 - Bono (60), irischer Rocksänger, Mitbegründer und Sänger der irischen Rockband U2 («With Or Without You»)

1885 - Fritz von Unruh, deutscher Schriftsteller («Opfergang»), gest. 1970

1760 - Johann Peter Hebel, deutscher evangelischer Theologe und Dichter, («Alemannische Gedichte»), gest. 1826

TODESTAGE

1987 - Kurt Becker, deutscher Journalist ,1980 bis 1982 Regierungssprecher unter Bundeskanzler Helmut Schmidt, geb. 1920

1985 - Carl Hanser, deutscher Verleger, gründete 1928 den Carl Hanser Verlag, Vorsitzender des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels 1949-1951, geb. 1901