Was geschah am ... : Kalenderblatt 2020: 22. Januar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Januar 2020:

21. Januar 2020, 23:55 Uhr

4. Kalenderwoche, 22. Tag des Jahres

Noch 344 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Dietlind, Vinzenz

HISTORISCHE DATEN

2019 - Im Aachener Rathaus unterzeichnen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Staatspräsident Emmanuel Macron einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Er knüpft an den Elysée-Vertrag von 1963 an.

2017 - Die US-Präsidentenberaterin Kellyanne Conway verteidigt falsche Angaben von Pressesprecher Sean Spicer über die Anzahl der Zuschauer bei Donald Trumps Vereidigung als «alternative Fakten».

2014 - Das lettische Parlament in Riga wählt Laimdota Straujuma zur Ministerpräsidentin. Sie ist die erste Frau an der Spitze des EU-Landes.

1992 - Die amerikanische Raumfähre «Discovery» mit dem Deutschen Ulf Merbold und sechs weiteren Astronauten an Bord startet ins All. Sie landet nach erfolgreicher Mission am 30. Januar wieder auf der Erde.

1970 - Eine Passagiermaschine vom Typ Boeing 747 («Jumbo Jet») nimmt den Linienflugverkehr über den Atlantik von New York nach London auf.

1924 - Zum ersten Mal kommt in Großbritannien eine Regierung aus Vertretern der Labour Party unter dem Premierminister James Ramsay MacDonald ins Amt.

1905 - Am «Blutsonntag» von St. Petersburg töten zaristische Soldaten mehr als 1000 demonstrierende Arbeiter, die auf die Beantwortung einer Bittschrift an den Zaren warten.

1863 - In Polen bricht ein Aufstand gegen die russische Herrschaft aus.

1506 - Der Einzug von 150 Schweizern unter ihrem Hauptmann Kaspar von Silenen in Rom gilt als Geburtsstunde der Päpstlichen Schweizergarde.

GEBURTSTAGE

1965 - Diane Lane (55), amerikanische Schauspielerin («Mord im Weißen Haus», «Untreu»)

1953 - Jim Jarmusch (67), amerikanischer Filmregisseur («Down by Law», «Night on Earth»)

1940 - Eberhard Weber (80), deutscher Jazz-Bassist und -komponist

1940 - John Hurt, britischer Schauspieler («Spaceballs», «Alien», «Der Elefantenmensch»), gest. 2017

1940 - Karin Anselm (80), deutsche Schauspielerin («Tatort»-Kommissarin, Fernsehserien «Bastian» und «Die Sternbergs»)

TODESTAGE

2010 - Jean Simmons, britische-amerikanische Schauspielerin («Die Dornenvögel», «Spartacus», «Weites Land»), geb. 1929

1945 - Else Lasker-Schüler, deutsche Dichterin («Die Wupper»), geb. 1869