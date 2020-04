Was geschah am ... : Kalenderblatt 2020: 9. April

Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. April 2020:

08. April 2020, 23:55 Uhr

15. Kalenderwoche, 100. Tag des Jahres

Noch 266 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Kasilda, Waltraud

Historische Daten

2019 - Das Likud-Lager um den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und das Bündnis Blau-Weiß des früheren Armeechefs Benny Gantz liegen bei der Parlamentswahl gleichauf. Es gelingt nicht, eine neue Regierung zu bilden.

2018 - Als seinerzeit wohl älteste Deutsche stirbt die Karlsruherin Edelgard Huber von Gersdorff im Alter von 112 Jahren.

2005 - Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine langjährige Freundin Camilla Parker Bowles werden auf dem Standesamt von Windsor getraut.

2005 - Die aus Südafrikas früherer Apartheid-Partei hervorgegangene Neue Nationale Partei (NNP) beschließt ihre Auflösung. Bis zu ersten freien Wahlen 1994 hatte die Vorgänger-Partei rund 46 Jahre die Macht am Kap inne.

2000 - Der am 11. März 1999 zurückgetretene frühere SPD-Chef und Finanzminister Oskar Lafontaine entschuldigt sich bei Partei und Wählern. Auf einem Landesparteitag der Saar-SPD gesteht er ein, dass sein Rücktritt eine Ursache für die Wahlniederlagen der SPD in mehreren Bundesländern gewesen sei.

1945 - Kurz vor Kriegsende werden in Konzentrationslagern gefangene Widerstandskämpfer ermordet, darunter Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, Hans von Dohnanyi und Georg Elser.

1940 - Ohne Kriegserklärung marschieren deutsche Truppen in die neutralen Länder Dänemark und Norwegen ein.

1935 - Im Berliner Reichspostmuseum wird die erste Fernsehstube eröffnet. Fernsehen kann man auf zwei Geräten, deren Bildschirmgröße nur 18 mal 22 Zentimeter beträgt.

1865 - Der amerikanische Bürgerkrieg endet mit der Kapitulation des Südstaaten-Generals Robert E. Lee in Appomattox (Virginia).

Geburtstage

1990 - Kristen Stewart(30), amerikanische Schauspielerin («Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen»)

1985 - Tim Bendzko (35), deutscher Sänger («Wenn Worte meine Sprache wären»)

1980 - Clueso (40), deutscher Rapper, Songwriter, Produzent und Autor («Neuanfang»)

1980 - Michelle Müntefering (40), deutsche Journalistin und Politikerin (SPD)

1925 - Heinz Nixdorf, deutscher Computer-Industrieller, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Nixdorf Computer AG, gest. 1986

Todestage

1945 - Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Pfarrer und Widerstandskämpfer, Vertreter der «Bekennenden Kirche», 1943 verhaftet, im KZ Flossenbürg ermordet, geb. 1906

1945 - Georg Elser, deutscher Widerstandskämpfer, verübte am 8. November 1939 in München ein Attentat auf Hitler mit einer selbst konstruierten Bombe, versteckt in einer Säule im Bürgerbräukeller. Hitler überlebte den Anschlag, da er die Versammlung seiner Anhänger früher als erwartet verließ. Elser wurde nach fünfeinhalb Jahren Haft im Konzentrationslager Dachau ermordet, geb. 1903